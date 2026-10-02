Loginet: ручное заполнение ЭТрН обходится бизнесу примерно в 130–195 руб. за документ

Эксперты логистической платформы Loginet подсчитали среднюю стоимость рабочего времени, которое сотрудники компаний тратят на ручное заполнение электронной транспортной накладной (ЭТрН).

Транспортные накладные, заказы и заявки при автомобильных перевозках, а также ряд других перевозочных документов с 1 сентября 2026 г. необходимо оформлять в электронном виде. За первые десять дней работы ГИС ЭПД в обязательном режиме в системе было оформлено более 11 млн документов.

По замерам Loginet, ручное заполнение одной электронной транспортной накладной у сотрудника компании-грузовладельца занимает 10–15 минут, даже если информация для документа уже есть в учетной системе предприятия. По данным hh.ru на август 2026 г, медианная зарплата в сфере логистики и транспорта составила 131 тыс. руб. в месяц. Это значит, что один час работы сотрудника обходится компании примерно в 780 руб. В пересчете на рутину, только на заполнение одной накладной бизнес тратит: 130 руб. — если сотрудник заполняет ее за 10 минут, и 195 руб. — если процесс занимает 15 минут.

Для компании, которая оформляет тысячу электронных транспортных накладных в месяц, ручная обработка ЭПД занимает 167–250 часов, или стоит 130–195 тыс. руб. рабочего времени. В расчет не входят трудозатраты на исправление ошибок и повторный ввод данных.

Даже если вся необходимая информация уже есть в учетной системе, сотруднику в любом случае приходится вручную переносить ее в электронный документ и проверять. Несколько минут на одну накладную в итоге складываются в десятки и сотни часов в месяц — и это только на полный цикл документооборота.

«Электронный формат документа — это еще не автоматизация. Если данные из учетной системы приходится переносить в ЭТрН вручную, компания фактически оплачивает двойную работу с одними и теми же сведениями. Ценность здесь не в “цифре ради цифры”, а в интеграции: когда учетная система напрямую передает нужные поля в документ, исчезает дублирование действий. Такой подход сокращает время оформления до 30 секунд и снижает риск ошибок из‑за ручного ввода», — сказал Алексей Шаров, руководитель направления функциональных проектов Loginet.

Оценить затраты на собственном объеме перевозок можно с помощью онлайн-калькулятора Loginet. Инструмент показывает стоимость затраченного рабочего времени, а не полный экономический эффект от автоматизации, но позволяет сформировать реалистичное представление о масштабе затрат. Фактические трудозатраты зависят от особенностей процесса оформления документов: количества ручных операций, частоты исправлений, а также от степени интеграции учетных систем с сервисами электронного документооборота.