На какое дополнительное образование обращают внимание работодатели при поиске сотрудников в 2026 году: исследование hh.ru

Профессиональная переподготовка — самый востребованный вид дополнительного образования при найме: на нее обращают внимание 36% работодателей. Еще 32% учитывают курсы повышения квалификации, а 29% — сертификаты, подтверждающие знания и навыки, выяснили аналитики hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Также 16% компаний при трудоустройстве смотрят на то, какие стажировки в различных организациях проходил кандидат, для 12% важно второе высшее образование, а для 10% — дистанционное обучение и онлайн-курсы. Магистратуру принимают во внимание 8% работодателей, МВА — 5%, аспирантуру или докторантуру — 4%.

Отраслевая специфика заметно влияет на отношение работодателей к дополнительному образованию. Профессиональную переподготовку чаще всего учитывают компании из сектора строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования — 52%. В тяжелой промышленности показатель составляет 43%, в ИТ и финтехе — 41%. В добыче и переработке ископаемых на дополнительное образование смотрят 35% работодателей, в легкой промышленности — 30%, в сфере услуг для бизнеса и населения — 29%.

В строительстве и смежных отраслях также особенно востребованы второе высшее образование и магистратура: их учитывают 44% и 30% работодателей соответственно. Для сравнения, в ИТ и финтехе второй диплом принимают во внимание 14% компаний, а магистратуру — лишь 9%. При этом в ИТ и финтех-компаниях чаще, чем в других отраслях бизнеса, смотрят на сертификаты, подтверждающие знания и навыки соискателя (45%), а также на стажировки (27%) и дистанционное обучение или онлайн-курсы (23%).

Различается подход и в зависимости от категории сотрудников. Профессиональная переподготовка особенно значима при найме руководителей и топ-менеджеров (54%), финансовых специалистов и инженеров (по 53%). Курсы повышения квалификации чаще всего учитывают при подборе маркетологов (55%) и финансистов (49%). На второе высшее образование обращают внимание работодатели, нанимающие специалистов по кадрам (29%). Аспирантура чаще других важна для ИТ-специалистов (11%), а MBA — для маркетологов (32%).

«За дополнительные компетенции сотрудника больше половины компаний (55%) готовы платить выше рынка. При этом у 34% работодателей эта практика распространяется только на отдельные специальности, а 21% готовы использовать такой подход для любого работника. Чаще других повышенную оплату более компетентным соискателям предлагают компании из сфер легкой промышленности (65%), строительства и недвижимости (63%) и добычи и переработки ископаемых (62%). Таким образом, для россиян дополнительное образование может быть одним из способов получить доход выше среднего по рынку. При этом важно грамотно связать обучение с конкретной карьерной задачей — например, понять, каких навыков не хватает для перехода на следующую позицию или смены профессии. На платформе hh.Карьера можно оценить востребованность тех или иных навыков, посмотреть возможные карьерные траектории и подобрать обучение под свои цели и текущий опыт», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Чаще всего на более высокую зарплату за дополнительные дипломы и сертификаты могут рассчитывать маркетологи (82% работодателей готовы повысить предложение для этих специалистов), квалифицированные специалисты (71%), топ-менеджмент (65%), инженеры (64%) и продажники (62%).