Задолжали обновление. У каждой четвертой компании в России больше половины инфраструктурного ПО с техдолгом

Экономическая ситуация в стране привела к остановке многих инвестиционных проектов, из-за чего цифровизация бизнеса часто стала сводиться к замене отдельных систем. В результате компании накапливают проблемы в коде и архитектуре — технические долги. В 2026 г. у каждой четвертой крупной организации техдолг затрагивает больше половины инфраструктурных платформ, следует из исследования OCS. При этом проблемы наблюдаются в наиболее критичных, по мнению бизнеса, классах — резервном копировании и аварийном восстановлении, а также операционных системах (ОС). Об этом CNews сообщили представители OCS.

Необходимость быстрого замещения ПО, ограничения в выборе решений и другие трудности поддержания и развития корпоративной ИТ-инфраструктуры последних лет привели к массовому накоплению технических долгов. Переход к точечному обновлению инфраструктурных платформ вместо комплексной цифровизации в 2025–2026 гг., в свою очередь, усугубил проблему. Сегодня у 25% крупных компаний свыше половины инфраструктурного стека нуждается в обновлении или даже полном пересмотре. При этом каждая двенадцатая организация перешагнула критический рубеж в 75% инфраструктурных платформ с техдолгом.

Технический долг накапливается преимущественно в базовом контуре эксплуатации — системах, отвечающих за повседневную устойчивость ИТ-ландшафта. Согласно опросу OCS, самыми «проблемными» оказались решения для резервного копирования и аварийного восстановления (27%), операционные системы (23%) и платформы для управления и мониторинга ИТ-сред (21%).

Классы инфраструктурного ПО, где чаще всего встречается техдолг, совпадают с лидерами рейтинга наиболее критичного софта. По мнению бизнеса, ключевыми платформами в корпоративной ИТ-инфраструктуре в 2026 г. являются операционные системы и ПО для управления и мониторинга ИТ-сред — такие ответы дали 38% и 28% респондентов. Решения для резервного копирования и аварийного восстановления также входят в пятерку наиболее критичного инфраструктурного софта (26%).

Значительный технический долг — затрагивающий больше половины инфраструктурного ПО — чаще встречается у представителей телекоммуникаций, химической промышленности и машиностроения: проблему отметили 30%, 29% и 28% игроков отраслей соответственно. Наименьшая доля зафиксирована в финансовом секторе: только у 16% компаний накопленные технические проблемы имеют такой масштаб. «Финансовый сектор выглядит как менее перегруженный техническим долгом. Вероятно, это связано с регулярным обновлением критичных платформ, поскольку в отрасли приняты более жесткие внутренние стандарты, а также выше регуляторные требования», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

Компании со значительным техническим долгом не всегда выделяют ресурс на его сокращение.

«Для многих организаций в России технический долг стал скорее привычным состоянием ИТ-инфраструктуры, чем локальной проблемой отдельных классов ПО, — сказала Ольга Скулова. — Пока бизнес не готов к масштабной пересборке инфраструктурного стека. Наиболее распространенная стратегия на 2026 г. — точечная модернизация».

Согласно исследованию OCS, больше трети крупных организаций (35%) планируют бюджет на замену отдельных платформ. Масштабное обновление инфраструктуры входит в планы только 11% компаний.

При этом точечная модернизация не всегда затрагивает решения с наиболее выраженным техническим долгом. Компании в первую очередь меняют те системы, где переход сопряжен с меньшими рисками для связанной инфраструктуры. Поэтому проблема, вероятно, сохранит актуальность для российского бизнеса и в 2027 г.

Методология

В апреле — мае 2026 г. OCS опросила 202 корпоративных заказчика, которые относятся к средним, крупным и крупнейшим по объему выручки организациям и действуют в ключевых отраслях экономики. Сбор данных проходил методом количественного анкетирования. Респонденты исследования — ИТ-директора и их заместители, участвующие в принятии решений по инфраструктурному ПО.