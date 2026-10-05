CorpSoft24 в топ-25 крупнейших игроков рынка СЭД по версии CNews

CorpSoft24 вошел в число 25 крупнейших компаний рынка систем электронного документооборота (СЭД) по версии CNews. В ежегодном рейтинге CorpSoft24 занял 24 место с профильной выручкой 80 млн руб.

Рейтинг CNews строится не на экспертных оценках или голосовании. Компании располагаются в нем по объему профильной выручки, продажи лицензий, технической поддержки и сопутствующих услуг. Данные собираются непосредственно у разработчиков и интеграторов, а непрофильные доходы при подсчете исключаются.

Рейтинг также является частью большого ежегодного исследования CNews о состоянии рынка корпоративного документооборота, в котором фиксируются главные рыночные тренды. Так, в этом году участники исследования увидели кардинальные сдвиги на рынке СЭД. По их оценке, замена иностранного ПО отечественным в основном завершена, поэтому рост теперь обеспечивает более глубокая интеграция уже внедренных систем. Заказчики все чаще хотят, чтобы СЭД была встроена в работу всей компании, взаимодействовала с ERP, CRM, кадровыми и другими системами и реально ускоряла процессы. Эксперты ожидают, что в 2026-2027 гг. рынок будет расти на 7-10% в год.

Однако у этого роста есть ограничения. Развитие сдерживают экономические проблемы, дефицит технических возможностей и осторожность заказчиков по отношению к новым технологиям. Поэтому спрос растет на решения с понятным экономическим эффектом и адекватной стоимостью. В таких условиях особенно важны независимые рейтинги. Они дают рынку общую точку отсчета, показывая реальный масштаб игроков рынка.

Еще один ключевой вывод исследования связан с ИИ. Именно он, по мнению экспертов, определит следующий этап трансформации СЭД. Это подтверждают и в CorpSoft24. «Распознавание и поиск документов стали базовыми возможностями. Дальше ИИ будет брать на себя не отдельные операции, а целые цепочки действий. Агенты смогут самостоятельно регистрировать документ, определять маршрут согласования, контролировать сроки, готовить проект ответа или передавать данные в другую корпоративную систему. Мы активно развиваем ИИ-направление и рассматриваем такие сценарии в том числе в корпоративном документообороте. Потому что понимаем — в условиях ограниченных бюджетов выигрывают системы, которые берут работу на себя, а не добавляют ее заказчику», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Включение в рейтинг CNews стало для компании важным признанием на фоне этих перемен. «Попадание в топ-25 для нас важно прежде всего как подтверждение масштаба этого направления. СЭД не является основным бизнесом CorpSoft24, при этом по объему работ в этом сегменте компания уже находится среди крупнейших участников рынка. Особенно приятно видеть этот результат на фоне того, как заметно вырос и усложнился сам рынок СЭД за последние годы», — сказал Константин Рензяев.