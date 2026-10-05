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Каждый шестой работающий россиянин признался в нарушениях правил техники безопасности

16% работающих россиян рассказали, что нарушали правила безопасности хотя бы раз за прошедший год. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Уровень охраны труда в своих компаниях 21% респондентов оценивает как высокий, 33% — как средний, а 35% — как низкий. Еще 11% затруднились с ответом.

6% россиян признались, что неоднократно нарушали правила ОТ и ТБ на рабочем месте за прошедший год, еще 10% — иногда допускали нарушения. 72% заявили, что никогда не нарушали правил, а 12% затруднились ответить.

Мужчины признаются в нарушениях заметно чаще женщин (в общей сложности 28% против 7% соответственно). Сотрудники 35–44 лет — чаще (22%), чем те, кто младше (8%), и те, кто старше (19%). Среди россиян с доходом до 100 тысяч рублей не соблюдали технику безопасности 13%, а среди зарабатывающих больше — 19—23%. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще признаются в нарушениях (22%), чем граждане с высшим (16%).

Что чаще всего толкает россиян на игнорирование правил безопасности? По словам участников опроса, основной причиной является недостаточное ресурсное обеспечение («Нет спецоснастки»; «Нехватка персонала и оборудования»). Некоторые респонденты не могут справиться с давлением («Либо работаешь, либо увольняешься»), другие отмечают форс-мажорные обстоятельства и авралы («Нехватка времени на подготовку работ»), отсутствие контроля («Нет специалиста по ОТ и ТБ»), неудобство соблюдения правил («Неудобно в "защите", долго все соблюдать»).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 23 сентября — 2 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

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