«Корус Консалтинг» купил 33% ИИ-разработчика Nextera

ГК «Корус Консалтинг» приобрела долю в компании Nextera — разработчике платформы для создания и управления командами ИИ-агентов. Партнерство позволит компаниям ускорить развитие продукта с учетом потребностей российского бизнеса и расширить его применение в корпоративных проектах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В результате сделки «Корус Консалтинг» получил 33,3% Nextera. Основатель платформы, Павел Малько, владеет оставшимися 66,7% компании. Сумма сделки не разглашается.

Nextera — это платформа, которая превращает искусственный интеллект из чат-бота в управляемую команду цифровых сотрудников: у каждого агента есть роль, память и зона ответственности, а результат его работы проходит обязательную проверку качества — как у людей, только круглосуточно и без найма. Сегодня на платформе трудятся десятки таких агентов — разработчики, аналитики, тестировщики — любая компания может получить готовую ИИ-команду, которая создает ИТ-продукты под контролем человека. Платформа изначально разрабатывалась при участии команд «Корус Консалтинг» и Nextera.

«Nextera – одна из немногих платформ, которая позволяет строить автономные мультиагентные процессы, где человек действительно стоит над циклом ИТ-разработки и проверяет результаты, а всю работу делают ИИ-агенты. Платформа органично дополнит существующий портфель ИИ-продуктов “Корус Консалтинг” и позволит нам предлагать клиентам решения разного уровня — от ИИ-сервисов и ассистентов для отдельных задач до мультиагентных систем, которые помогают компаниям сформировать собственную корпоративную ИИ-среду», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

Архитектура Nextera рассчитана на использование в крупных корпоративных системах с повышенными требованиями к безопасности. Платформа может разворачиваться непосредственно в инфраструктуре заказчика, а доступ ИИ-агентов к корпоративным данным и системам контролируется на уровне подключаемых инструментов и прав доступа.

С помощью Nextera можно создавать различные ИИ-сценарии для разработки и модернизации информационных систем, автоматизации маркетинга, продаж, работы с документами, производственных процессов и других задач. Среди готовых сценариев, — рефакторинг крупной e-commerce-системы, разработка MES для производства, автоматизированный ввод первичных документов в SAP и создание ИТ-решений мультиагентными командами с высокой степенью автономности в режиме «человек над циклом».

«Мы будем предлагать Nextera клиентам, которым нужна не только автоматизация отдельных операций, но и изменение самих бизнес-процессов для оптимизации затрат. ИИ-агент в мультиагентной среде способен не только подготовить результат, но и выполнить цепочку действий, передать работу другому агенту, соблюдая при этом заданные критерии качества. Такой подход позволяет автоматизировать более сложные процессы и постепенно формировать в компании собственную среду взаимодействия ИИ-агентов», — сказала Мария Бар-Бирюкова, руководитель департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».

Платформа уже используется в проектах крупных компаний. Агентные команды Nextera выполняют задачи в реальных производственных процессах, включая разработку и сопровождение корпоративных систем. Использование платформы позволяет автоматизировать значительную часть операций и снижать трудозатраты на выполнение сложных процессов, обеспечивая экономический эффект для бизнеса.

Основатель Nextera, Павел Малько, более 20 лет работает в сфере ИТ – занимал руководящие позиции в консалтинговых компаниях — партнере SAP и в Axenix.

«Когда мы начинали создавать Nextera, стало понятно, что возможности современных моделей — это только часть решения. Чтобы использовать ИИ в реальном бизнес-процессе, нужно управлять целой системой: распределять задачи между агентами, сохранять контекст, контролировать качество и обеспечивать их взаимодействие с корпоративными системами. Именно вокруг этих задач мы строим Nextera. Сделка с “Корус Консалтинг” позволит нам масштабировать продукт и быстрее адаптировать его под конкретные задачи крупного бизнеса», — сказал Павел Малько, основатель Nextera.