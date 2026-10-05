CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

Новый лидер «СберМобайла»: компанию возглавил Максим Зайков

Одной из ключевых задач нового генерального директора станет формирование стратегии «СберМобайла» на следующие три года – в фокусе будут новые возможности для роста в B2C- и B2B-сегментах. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла»

В рамках новой стратегии «СберМобайл» планирует усилить свою роль в экосистеме Сбербанка и продолжить трансформацию от классического MVNO к более широкой модели телеком-бизнеса. Мобильная связь позволяет компании быть одной из постоянных точек контакта с клиентом и объединять телеком с другими цифровыми сервисами экосистемы. Такая модель расширяет возможности для кросс-продуктовых сценариев и способствует увеличению LTV клиента. Следующий этап развития «СберМобайла» будет связан в том числе с созданием новых продуктов на телеком рынке.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Максим Зайков работает в телекоме более 18 лет. До прихода в «СберМобайл» он занимал должность вице-президента по корпоративному бизнесу «Билайна», где отвечал за развитие B2B-направления, цифровизацию бизнес-процессов, запуск новых продуктов и расширение портфеля партнерских решений.

Максим Зайков, генеральный директор «СберМобайла»: «Я рад присоединиться к команде «СберМобайла». Для меня люди всегда были и остаются одним из главных факторов успеха бизнеса. У «СберМобайла» есть сильная команда, технологические возможности и масштаб экосистемы Сбера. Уверен, что вместе мы сможем использовать эти преимущества для дальнейшего развития компании. Сегодня граница между телекомом и цифровыми сервисами становится все менее заметной. И здесь у виртуального оператора есть особое преимущество — возможность быстрее проходить путь от классической связи к новым цифровым продуктам. Для «СберМобайла» это возможность стать еще более заметной частью ежедневного цифрового опыта клиентов Сбера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Живые HR больше не нужны? «Билайн» готовит ИИ для проведения 10 тыс. интервью в год. Понимание речи — 99%

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Хотели сэкономить, а в итоге сожгли деньги. Компании не в силах обуздать расходы на нейросети – смета пухнет, решения нет

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще