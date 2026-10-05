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По прогнозам экспертов, совокупная выручка ИТ-отрасли может увеличиться на 17% в 2026 году

Ассоциация «Руссофт» представила результаты 23 ежегодного исследования «Индустрия программного обеспечения в России». «БФТ-Холдинг» принял участие в подготовке выпуска и представил экспертный комментарий в разделе о технологиях разработки ПО – о том, как данные, low-code и ИИ меняют архитектуру корпоративных и государственных систем. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Согласно исследованию, по итогам 2025 г. совокупная выручка российских софтверных компаний выросла на 14% – до 2,808 трлн руб. Темпы оказались заметно ниже ожиданий: прогноз «Руссофт», сформированный годом ранее на основе оценок участников рынка, предполагал рост на 24%. В ассоциации связывают замедление прежде всего с охлаждением экономики и высокой ключевой ставкой, которые сдерживали деловую активность и спрос, а также с постепенным сокращением потенциала дальнейшего роста за счет импортозамещения. Вместе с тем, отмечает «Руссофт», совокупная выручка софтверной индустрии может увеличиться на 17% по итогам 2026 г.

Отдельный блок исследования посвящен технологиям разработки ПО. «Руссофт» фиксирует быстрое распространение генеративного ИИ: почти три четверти софтверных компаний уже используют его в производственном процессе, а к концу 2026 года доля может составить не менее 93%. На этом фоне ключевым становится вопрос не самого наличия новых инструментов, а того, как встроить их в архитектуру систем и повседневные процессы.

«БФТ-Холдинг» предлагает рассматривать данные, аналитику, инструменты разработки и ИИ не как отдельные технологические направления, а как взаимосвязанные элементы цифровой архитектуры. Эта модель позволяет развивать системы последовательно: использовать единую основу для работы с данными, быстрее создавать и изменять цифровые сервисы и подключать ИИ там, где он решает конкретную прикладную задачу.

Эту логику в исследовании прокомментировала генеральный директор Наталья Зейтениди: «Мы видим устойчивый спрос на построение единых цифровых экосистем, которые объединяют данные из разных источников, обеспечивают качественную аналитику и помогают принимать управленческие решения. Этот подход дает реальный бизнес-эффект. Low-code решения, такие как «БФТ.Платформа», уверенно занимают свою нишу на ИТ-рынке и позволяют быстрее создавать, адаптировать и развивать цифровые сервисы под изменения бизнес-среды. Одним из ключевых направлений становятся инструменты ИИ, которые встраиваются в существующий контур управления, ускоряют обработку данных, повышают качество аналитики и помогают руководителям быстрее реагировать на изменения. В перспективе успех организаций будет определяться не наличием отдельных технологий, а способностью комплексно использовать данные, аналитику и ИИ».

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику
Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику цифровизация

На практике такой подход уже реализуется в программных продуктах «БФТ-Холдинга». Так, «БФТ.Платформа» служит технологической основой для развития прикладных решений внутри существующего ИТ-ландшафта и их интеграции с корпоративными данными и другими системами. При этом ИИ здесь используется как инструмент разработки и основа для создания прикладных интеллектуальных агентов.

В результате технологии становятся частью единой цифровой архитектуры, в которой платформенные инструменты, данные и ИИ дополняют друг друга и решают конкретные управленческие задачи.

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