CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

hh.ru и Talantix: дефицит навыков остается главным барьером при найме, но причины различаются в зависимости от профессии

Несоответствие навыков требованиям вакансии остается основной причиной, по которой найм не завершается трудоустройством: в 2026 г. на нее приходится 42,4% отказов против 39,8% годом ранее. Однако данные hh.ru и облачной системы для рекрутинга Talantix показывают, что причины несостоявшегося найма заметно различаются в зависимости от профессиональной группы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для профессий с высокими требованиями к квалификации главным барьером становится соответствие компетенций кандидата требованиям работодателя. Например, среди отказов руководителям отдела страхования и кредитования на эту причину приходится 78,3%, дата-сайентистам и журналистам — 77,7%, директорам юридического департамента — 76,5%. В массовых профессиях этот фактор играет значительно меньшую роль: среди автомехаников он составляет 29%, воспитателей и нянь — 13%, официантов, барменов и бариста — 9,1%.

Второй заметный фактор — расхождение зарплатных ожиданий кандидатов и работодателей. Его доля выросла с 5,7% в 2025 г. до 8,5% в 2026 г. Особенно заметен этот барьер в ряде интеллектуальных и управленческих профессий: среди менеджеров и консультантов по стратегии с ним связано 62,7% отказов, среди продуктовых аналитиков — 56%, руководителей отдела клиентского обслуживания — 30,5%, финансовых и инвестиционных аналитиков — 30,2%.

При этом часть барьеров в найме за последний год стала встречаться реже. Доля случаев, когда кандидат переставал выходить на связь в процессе подбора, снизилась с 8,1% до 5,8%. Доля отказов из-за неподходящих условий работы сократилась с 6,8% до 5,7%, а случаев, когда кандидата не заинтересовали компания или вакансия, — с 5,7% до 4%.

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

При массовом и рабочем найме при этом сохраняется другая специфика: процесс чаще прерывается еще до финального решения работодателя или кандидата. Доля случаев, когда кандидат перестает выходить на связь, составляет порядка 40% среди представителей рабочих профессий, порядка 20% среди продавцов-консультантов и кассиров, поваров, пекарей и кондитеров.

«Данные показывают, что говорить о единой причине сложностей с наймом некорректно: разные сегменты рынка труда сталкиваются с разными точками несовпадения спроса и предложения. В профессиях с высокими требованиями к квалификации ключевым фильтром остаются компетенции кандидата, в ряде интеллектуальных и управленческих ролей заметную роль играет расхождение зарплатных ожиданий, а в массовом найме одним из значимых факторов остается прерывание коммуникации в процессе подбора. Для работодателей это означает, что эффективность найма все сильнее зависит от того, насколько точно процесс подбора настроен под конкретный профессиональный сегмент», — сказала Марина Хадина, директор по развитию облачной системы для рекрутинга Talantix.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Дмитрий Григоренко: Искусственный интеллект может убить цифровые платформы

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

На оборудование для блокировок интернета денег не пожалели. Бюджет увеличен вдвое

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще