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Каждый третий молодой специалист в России выбирает профессию после начала карьеры — исследование «Авито Работы» и «Росмолодежь.Профи»

Профориентация все чаще не заканчивается школой и дипломом. Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Росмолодежь.Профи», 35% молодых специалистов определились с профессией уже после выхода на рынок труда: 19% — на первом месте работы, 8% меняли решение несколько раз, 9% продолжают искать себя. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Современный рынок труда становится более гибким: профессии обновляются, появляются новые направления, а карьерные траектории все чаще нелинейны. Молодые специалисты пробуют себя в разных ролях, и практический опыт — стажировки и подработки — становится для них важным инструментом профессионального самоопределения. 26% респондентов отметили, что их выбор профессии определили стажировки, практика или подработка во время учебы, у 25% опрошенных ключевым фактором стала семья.

Возможностей попробовать себя в разных направлениях становится больше. По данным Авито Работы, в январе–августе 2026 г. работодатели стали чаще размещать вакансии, доступные в том числе для студентов. Количество таких предложений на позицию онлайн-консультанта выросло в 2,3 раза (+133%) год к году, автомеханика — также в 2,3 раза (+130%), банковских работников — в два раза (+106%), разнорабочих — на 45%, логистов — на 43%. Заметна динамика предложений для студентов и в регионах: в Забайкальском крае число таких предложений за год выросло на 28%, в Амурской области — на 14%, в Магаданской области — на 7%. Сами молодые соискатели 18–24 лет в этот же период чаще всего размещали новые резюме на позиции инженеров ПТО — их число выросло в 2,5 раза (+148%), курьеров — в 2,3 раза (+134%), операторов колл-центра — в 2,3 раза (+129%), сотрудников склада — в 2,2 раза (+123%) и детейлеров — в 2 раза (+107%).

При этом большинство молодежи все же определяются с профессией достаточно рано — 61% опрошенных сделали выбор до выхода на рынок труда: 35% — еще в школе, 26% — в колледже или вузе.

Критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспективы карьерного роста, обучения и развития — их отметили 80% студентов и тех, кто пока не работает. Зарплату как ключевой фактор назвали 65% из этой группы.

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Среди уже работающей молодежи приоритеты другие: личный интерес — 60%, востребованность профессии на рынке труда — 44%, гарантии трудоустройства — 30%. Доход как решающий фактор при первом трудоустройстве назвали только 24% работающих молодых людей.

«Рабочие и линейные профессии сегодня все чаще становятся осознанной карьерной траекторией молодежи — это доступный вход в востребованную отрасль с высоким спросом на специалистов. В январе–августе 2026 г. среди вакансий, доступных в том числе для студентов, число откликов заметнее всего выросло на позиции слесарей МСР — на 91% год к году, слесарей-ремонтников — на 85% и сборщиков мебели — на 57%. Такие профессии позволяют начать знакомство с отраслью еще во время учебы, получить практический опыт и освоить прикладные навыки непосредственно в процессе работы. Для молодых людей это может быть одним из способов попробовать себя в выбранном направлении и лучше понять, насколько оно соответствует их интересам и дальнейшим карьерным планам», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Профессиональный выбор становится осознаннее, когда молодой человек может не только узнать о профессии, но и попробовать ее на практике. Именно поэтому среди наиболее востребованных форматов взаимодействия с работодателями будущие молодые специалисты называют практику во время обучения (52%) и стажировки (48%). Но еще раньше, до первого практического опыта, важна живая встреча с теми, кто уже работает в профессии. С 1 по 11 октября в рамках Всероссийской профориентационной недели девятиклассники по всей стране побывают на современных предприятиях своих регионов и встретятся с созидателями — инженерами, технологами, рабочими, которые своим трудом развивают экономику страны. Разговор с таким человеком, его рассказ о том, как он пришел в профессию и чем живет его работа, часто значит для подростка больше любой лекции. Тем, кто захочет глубже погрузиться в профессию, следующим шагом может стать стажировка в рамках проекта «Больше, чем работа»: к нему уже присоединились более 180 компаний и 150 образовательных организаций по всей стране», — сказал Дмитрий Литвин, руководитель «Росмолодежь.Профи» Дмитрий Литвин.

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