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«Пиратский «Приговор»: «КИОН» и F6 добились возбуждения уголовного дела по факту нарушения авторских прав

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, раскрыли подробности резонансного уголовного расследования о нарушении исключительных прав на видеоконтент. Фигурантом уголовного дела стал 59-летний житель Москвы, скачавший с платформы «КИОН» и выложивший на торрент-трекеры сериал «Приговор». Об этом CNews сообщили представители F6.

В результате его действий премьерный контент распространился по пиратским ресурсам, где его посмотрели свыше 150 тыс. человек. Только поддающийся подсчету ущерб правообладателя составил более 15 млн. руб. Впервые в России онлайн-кинотеатр предпринял беспрецедентную инициативу, которая привела в итоге к возбуждению уголовного дела и привлечению к ответственности конкретного виновника.

В мае 2026 г. представители службы безопасности онлайн-кинотеатра «КИОН» обратились к коллегам из департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Digital Risk Protection с просьбой о содействии в проведении расследования по фактам незаконного распространения контента. Специалисты «КИОН» разработали и успешно применили методику, позволяющую на стороне платформы выявлять по цифровому следу недобросовестных пользователей, копирующих фильмы и сериалы в обход технических средств защиты авторских прав. Для получения полной и объективной картины правонарушения потребовалась экспертиза аналитиков F6 Digital Risk Protection.

В ходе круглосуточного мониторинга аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили и задокументировали все факты размещения нелегальных копий премьерного сериала «Приговор», а также получили дополнительную информацию, позволившую сформировать цифровой профиль злоумышленника.

Материалы, полученные в результате совместного расследования «КИОН» и F6, послужили весомым основанием для возбуждения Следственным комитетом уголовного дела. В ходе следствия личность злоумышленника была установлена и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

«Для "КИОН" этот кейс важен прежде всего тем, что демонстрирует последовательную позицию компании в защите своих прав и инвестиций. Также этот прецедент дает недвусмысленный сигнал, развеивающий ложную иллюзию безнаказанности и малозначительности нарушений авторских прав. Пиратство – уголовно наказуемое деяние, наносящее не только измеримый материальный ущерб правообладателю, но и обесценивающее труд сотен людей, производящих отечественное кино, о судьбе и перспективах которого так много дискуссий в последнее время. Как показал наш опыт сотрудничества с F6, объединенными усилиями мы способны добиться знаковых результатов» – сказал Кирилл Остроухов, руководитель службы безопасности онлайн-кинотеатра «КИОН».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«"КИОН " активно и успешно борется с пиратами, используя для этого технологии F6 и наш продукт Anti-Piracy. Для нас это расследование – первый случай, когда онлайн-кинотеатр стал инициатором всей цепочки событий, которые привели к возбуждению уголовному делу и привлечению конкретных лиц к ответственности за пиратство. В коллаборации с "КИОН" специалисты F6 успешно решили поставленную задачу», – сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.

Онлайн-пиратство остается серьезной угрозой для правообладателей и пользователей. По данным недавнего исследования F6, по итогам первого полугодия 2026 г. трафик пиратских ресурсов увеличился на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Их выручка последние годы постоянно снижалась, но за последние полгода выросла на 4,2% — с $16 млн до $17,3 млн. Эксперты Digital Risk Protection F6 считают, что основным драйвером пиратского спроса остается зарубежный контент, отсутствующий на легальных площадках. Закрытие пиратских ресурсов не приводит к исчезновению нелегального контента из сети. Злоумышленники регистрируют новые домены и создают «зеркала».

«КИОН» уже не первый год использует решение Anti-Piracy от F6, чтобы обеспечить оперативное обнаружение нелегального контента в интернете, реагирование на такие факты и устранение пиратских видео со сторонних интернет-ресурсов.

Решение F6 Digital Risk Protection защищает киноиндустрию от пиратства и несанкционированного распространения уникального цифрового контента. 30 минут составляет среднее время обнаружения первой пиратской копии в сети. 87% ссылок на нелегальные ресурсы удается заблокировать в первые семь дней. 89% пиратских ссылок удаляются в досудебном порядке.

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