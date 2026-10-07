«АльфаСтрахование» предложила бизнесу пройти «Киберчекап»

«АльфаСтрахование» представила «Киберчекап» для бизнеса на форуме «Цифровые решения», организованном Минцифры России при поддержке Аппарата Правительства России. Компании могут бесплатно пройти экспресс-проверку, получить карту рисков, рекомендации по их устранению и персональное предложение по страхованию от киберугроз. Сервис участникам форума презентовал Робот-гуманоид. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Чтобы пройти бесплатную проверку внешнего периметры компании, необходимо оставить заявку, указав ИНН и контактные данные.

Провайдером чекапа выступает компания Cicada8, обладающая широкой экспертизой в разработке решений и продуктов для управления цифровыми угрозами. Оценка выполняется по открытым данным без сканирования инфраструктуры компании.

На основании результатов киберчекапа «АльфаСтрахование» сформирует персональное предложение по страховой защите.

«Помимо оперативного возмещения ущерба, задача страховщика – помогать бизнесу снижать риски и минимизировать вероятность наступления страхового случая. В киберстраховании эту задачу решает «Киберчекап»: он позволяет оценить действующую систему защиты компании и подготовить рекомендации по ее усилению. Такой подход помогает бизнесу устранить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники», – сказала Ирина Алпатова, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию «АльфаСтрахование».