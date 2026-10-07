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Билайн и Axenix будут вместе развивать ИИ, Private 5G и корпоративные ИТ-решения

Билайн (ПАО «ВымпелКом») и консалтинговая технологическая компания Axenix заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно объединит ресурсы двух компаний для разработки и внедрения в корпоративном сегменте бизнеса нового поколения цифровых решений. Документ был подписан на конференции BeeTechno, которая состоялась в Москве в рамках форума «Цифровые решения».

Объединив компетенции в области ИТ-консалтинга, системной интеграции, искусственного интеллекта, телекоммуникационной и облачной инфраструктуры, партнеры будут формировать отраслевые решения, объединяющие защищенную частную мобильную сеть, облачную или локальную ИТ-инфраструктуру, интеграцию с корпоративными системами и ИИ-сервисы для конкретных производственных процессов. В число основных направлений сотрудничества войдут разработка программного обеспечения (ПО), внедрение и сопровождение enterprise-платформ*, а также стратегический ИТ-консалтинг.

В частности, Билайн и Axenix договорились о совместной деятельности в сфере разработки и интеграции высокотехнологичных решений по таким направлениям, как архитектура выделенных сетей Private LTE/5G**, облачная инфраструктура, сервисы кибербезопасности. Одним из приоритетных направлений партнерства также станет внедрение решений на базе ИИ. Билайн предоставит доступ к широчайшей клиентской базе и набор уже готовых решений и сервисов. Axenix выступит в роли эксперта по цифровой трансформации и интеграции новых решений в ИТ-ландшафт предприятия, обеспечивая синергию новых продуктов и бизнес-задач клиентов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Частные сети LTE/5G становятся основой нового цифрового контура предприятий — надежного, защищенного и способного в реальном времени объединять оборудование, данные, сотрудников и интеллектуальные системы. В перспективе именно такая инфраструктура позволит компаниям переходить от отдельных проектов автоматизации к по-настоящему связанному и управляемому производству, где ИИ помогает быстрее принимать решения, прогнозировать риски и повышать эффективность процессов.

Вместе с Axenix мы намерены создавать этот технологический фундамент, объединяя возможности частных сетей с ИИ, облачными платформами и глубокой интеграцией в ИТ-ландшафт предприятий. Наша цель — предложить заказчикам не набор разрозненных технологий, а готовые отраслевые решения, которые отвечают конкретным производственным задачам сегодня и формируют основу для дальнейшей цифровой трансформации бизнеса».

Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix:

«Сегодня выигрывают не те, кто просто подключил ИИ-модель, а те, кто перестроил бизнес-процессы, операционную, R&D*** деятельность, взаимодействие с клиентами и другие аспекты вокруг новых технологических возможностей и ускорения производственных циклов. В совместных инициативах с Билайном мы будем делать ставку на ИИ-подход: помогать заказчикам из самых разных сфер бизнеса делать ИИ основой ключевых бизнес-процессов – определить приоритетные сценарии, выстроить архитектуру и инфраструктуру, разработать дорожную карту изменений и с самого начала ориентироваться на измеримый бизнес-эффект».

Партнерство развивается на фоне роста спроса на инфраструктуру для промышленного ИИ и подключенных производственных систем. Согласно данным бенчмаркинга «билайн бизнес», в России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 миллиардов рублей. При этом к 2030 году сегмент частных 5G-сетей в России в денежном выражении может достичь 10 миллиардов рублей в зависимости от активности распространения технологии и уровня цифровизации экономики.

На первом этапе партнеры сосредоточатся на формировании отраслевых предложений для компаний с распределенной и критически важной инфраструктурой. В фокусе – производственные предприятия, энергетика, транспортно-логистический сектор, финансово-кредитные учреждения и другие отрасли, где сочетание частной мобильной сети, промышленного «интернета вещей», защищенной ИТ-инфраструктуры и ИИ может ускорить цифровизацию ключевых процессов.

*Enterprise-платформы — комплексные программные решения, созданные для крупных организаций (предприятий, корпораций, холдингов), которые помогают автоматизировать и оптимизировать сложные бизнес-процессы. Они объединяют различные функциональные области (финансы, продажи, персонал, аналитика и т.д.) в единую информационную среду, обеспечивая сквозные операции и согласованную работу всех подразделений.

**Private LTE/5G — частные сети стандартов LTE и 5G. В рамках таких решений может использоваться как технология LTE, так и 5G, в зависимости от требований конкретного проекта к скорости передачи данных, задержке, покрытию, количеству подключенных устройств и другим параметрам.

***R&D (Research and Development, или «исследования и разработки») — систематическая деятельность, направленная на создание новых знаний, технологий, продуктов, улучшение существующих решений и внедрение инноваций в бизнес-процессы.

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