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hh.ru назвал навыки, за которые работодатели платят больше всего в 2026 году

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала более 6,7 млн вакансий, размещенных российскими работодателями с начала 2026 г., и составила топ-10 самых востребованных профессий по России, а также выявила навыки, за которые работодатели предлагают максимальные зарплаты. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, в топ-10 самых востребованных профессий России с начала 2026 г. вошли продавец-консультант (более 500 тыс. вакансий, 7% доля от общего количества вакансий), менеджер по продажам (более 400 тыс. вакансий, 6%), водитель-экспедитор (более 320 тыс. вакансий, 4%), разнорабочий (более 240 тыс. вакансий, 4%), курьер (более 200 тыс. вакансий, 3%), повар (почти 200 тыс. вакансий, 3%), бухгалтер (более 150 тыс. вакансий, 2%), кладовщик (более 150 тыс. вакансий 2%), упаковщик (более 150 тыс. вакансий, 2%), электромонтажник (более 130 тыс. вакансий, 2%).

Самые высокооплачиваемые навыки по специализациям

Продавец-консультант: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 58 400 руб. При наличии таких навыков, как работа с жалобами клиентов предлагаемый доход возрастает на 54% до 90 300 руб., работа с возражениями — (+38% — до 80 900 руб.), проведение презентаций — (+37% — 80 100 руб.).

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 103 300 руб. При наличии таких навыков, как проектные продажи, предлагаемый доход возрастает на 55% до 158 300 руб., управление работой с ключевыми клиентами — (+50% — до 153 100 руб.).

Водитель: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 137 700 руб. При наличии таких навыков, как английский язык, предлагаемый доход возрастает на 83% до 250 000 руб., международные перевозки — (+54% — до 210 600 руб.), водительское удостоверение категории A — (+46% — до 200 400 руб.).

Разнорабочий: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 112 900 руб. При наличии таких навыков, как сборка мебели, предлагаемый доход возрастает на 48% до 166 200 руб., монолитные работы — (+43% — до 159 600 руб.), каменные работы — (+38% — до 155 000 руб.).

Курьер: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 185 600 руб. При наличии таких навыков, как умение ориентироваться в складской логистике, предлагаемый доход возрастает на 2% до 186 600 руб., знание мерчандайзинга — (+13% — до 207 700 руб.).

Повар, пекарь, кондитер: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 70 600 руб. При наличии таких навыков, как организация и контроль работы персонала, предлагаемый доход возрастает на 100% до 141 600 руб., производственное планирование — (+98% — до 139 600 руб.), расчет себестоимости — (+96% — до 138 000 руб.).

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Бухгалтер: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 79 700 руб. При наличии таких навыков, как оптимизация затрат, предлагаемый доход возрастает на 88% до 150 000 руб.; формирование управленческой отчетности — (+81% — до 144 000 руб.), ведение импортных операций — (+78% — до 141 700 руб.).

Кладовщик: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 91 300 руб. При наличии таких навыков, как ведение учета, предлагаемый доход возрастает на 93% до 175 600 руб.; работа с документацией — (+35% — до 123 000 руб.); работа с погрузочной техникой — (+35% — до 123 000 руб.).

Упаковщик: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 88 700 руб. При наличии таких навыков, как работа с терминалами сбора данных, предлагаемый доход возрастает на 19% до 103 300 руб., оформление возврата продукции — (+2% — до 91 000 руб.), ведение учета товаров — (+2% — до 90 500 руб.).

Электромонтажник: медианная предлагаемая зарплата за девять месяцев 2026 г. составила 142 700 руб. При наличии таких навыков, как чтение чертежей и схем, предлагаемый доход возрастает на 32% до 185 000 руб., автоматизация производства — (+25% — до 176 200 руб.), прокладка кабелей — (+9% — до 151 700 руб.).

«Данные с начала 2026 г. показывают, что работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, обладающим более прикладными и специализированными навыками. Например, у продавцов-консультантов умение работать с жалобами клиентов добавляет более 54% к предлагаемой зарплате, у электромонтажников умение автоматизировать производство увеличивает зарплатное предложение на 25%, а у бухгалтеров знания в оптимизации затрат — почти на 90%. Работодатели готовы платить существенно больше там, где навык напрямую влияет на выручку, управление затратами или безопасность», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

«Для работодателей эта статистика полезна при планировании состава команды. Например, производственное планирование и расчет себестоимости у поваров связаны с зарплатными предложениями почти вдвое выше медианы по профессии. При формировании команды поваров эти функции можно закрепить за шеф-поваром и отдельно определить требования к остальным сотрудникам. Тот же вопрос стоит задавать при подборе в любую команду: нужны ли определенные компетенции каждому сотруднику или их достаточно сосредоточить в одной роли? Для HR это основа предметного обсуждения с бизнесом: какие навыки нужны команде, кто будет их применять и какой бюджет потребуется для закрытия этих позиций», — сказала Ксения Степанова, HRD HR-Tech компании Skillaz.

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