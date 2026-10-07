МТС запускает бренд «МТС КорпТех» для комплексных решений крупного бизнеса

МТС объявляет о запуске нового бренда «МТС КорпТех», под которым объединяются комплексные технологические B2B-решения компании для крупного бизнеса. Запуск «МТС КорпТех» отвечает на запрос крупных компаний на более простой и целостный подход к цифровизации: сегодня предприятиям недостаточно отдельных ИТ и телеком-сервисов — им нужны решения, которые можно объединять, интегрировать и масштабировать под конкретные бизнес-задачи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС исторически развивает корпоративный сегмент под брендом «МТС Бизнес», имеет экспертизу в сфере цифровых продуктов и решений, охватывая все сегменты бизнеса. При этом крупные заказчики ожидают индивидуального и комплексного подхода с глубоким пониманием и экспертизой в их отрасли – поэтому внутри единого бренда «МТС Бизнес» теперь выделено отдельное направление «МТС КорпТех», которое соответствует ожиданиям рынка и клиентов.

Под брендом «КорпТех» теперь собраны продукты и сервисы МТС в области связи и частных сетей pLTE/5G, облачных технологий и ЦОДов, кибербезопасности, промышленного IoT, видеоаналитики и искусственного интеллекта, а также промышленной автоматизации и роботизации.

Для клиентов МТС это означает переход от набора отдельных продуктов к работе с единым технологическим партнером, который может сопровождать проект на разных этапах — от создания инфраструктуры до внедрения ИИ, промышленного IoT, автоматизации и роботизации. Благодаря этому клиенту не нужно отдельно искать решения и поставщиков для каждой задачи: он может начать с одного сервиса, затем объединить его с другими технологиями МТС и масштабировать проект по мере развития бизнеса. Для самой компании – это возможность объединить растущий портфель B2B-решений и усилить позиции компании как комплексного технологического партнера крупного бизнеса. Единый бренд позволит МТС эффективнее масштабировать решения на стыке связи, ИТ и промышленной автоматизации и расширять присутствие в новых для оператора технологических сегментах.

В рамках развития бренда «КорпТех» МТС планирует не только предлагать рынку цифровые решения, но и делиться своей накопленной экспертизой в цифровизации и технологическом развитии – создавать экспертный контент, проводить специализированные мероприятия и конференции.

«Крупный бизнес сегодня ждет от технологического партнера не разрозненных продуктов, а целостных решений и индивидуального подхода. Мы объединили все B2B-направления под брендом “МТС КорпТех”, чтобы клиенты могли видеть полную картину наших возможностей — от связи и облаков до промышленного ИИ, роботизации и частных сетей. В одном портфеле теперь и инфраструктурные решения, и платформы для коммуникаций, и рекламные технологии. Это переход к комплексному предложению, где заказчик работает с одним партнером на всех этапах цифровой трансформации. Уверен, что новый бренд сделает наши решения понятнее и доступнее для корпоративного рынка», — отметил Олег Алдошин, член правления, вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «МТС».