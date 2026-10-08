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Дарья Верстелле назначена генеральным директором «Индастри софт солюшнс»

Российский разработчик платформенных ИИ-решений «Индастри софт солюшнс» объявляет о назначении Дарьи Верстелле на должность генерального директора. В новой роли Дарья будет отвечать за стратегическое развитие компании, вывод на рынок платформы промышленного искусственного интеллекта «АтомМайнд», развитие партнерской экосистемы и масштабирование бизнеса на российском промышленном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Индастри софт солюшнс».

Дарья Верстелле – эксперт с более чем двадцатилетним опытом работы на руководящих позициях в ведущих международных и российских технологических компаниях. С 2022 г. она занимала должность директора по развитию бизнеса Arenadata, ранее возглавляла российское представительство компании BMC Software, где несла полную ответственность за развитие бизнеса в регионе, включая продажи, маркетинг и аналитику. Значимая часть ее профессиональной экспертизы сформирована в IBM GSS – одной из сильнейших мировых школ enterprise-продаж. За годы работы она принимала участие в реализации крупных проектов цифровой трансформации для предприятий ключевых отраслей экономики.

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Индастри софт солюшнс
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Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры Импортонезависимость

Под руководством Дарьи Верстелле «Индастри софт солюшнс» сосредоточится на коммерческом внедрении платформы промышленного ИИ «АтомМайнд», которую компания развивает совместно с АО «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом»). «АтомМайнд» представляет собой не имеющую аналогов в России платформенную операционную среду для создания и масштабирования ИИ-приложений на промышленных предприятиях. Решение позволяет объединить данные, модели, приложения и процессы в единой доверенной среде, ускорить внедрение искусственного интеллекта и тиражировать успешные практики между производственными площадками. Платформа уже применяется на предприятиях атомной отрасли и включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

«Сегодня промышленность переходит от отдельных пилотных проектов к системному внедрению искусственного интеллекта. Заказчикам нужны не разрозненные ИИ-модели, а масштабируемые платформенные решения с прогнозируемым экономическим эффектом и высоким уровнем надежности. Именно таким продуктом является «АтомМайнд». Уверена, что объединение технологической экспертизы команды «Индастри софт солюшнс», отраслевого опыта госкорпорации «Росатом» и сильной партнерской экосистемы позволит сделать платформу стандартом промышленного ИИ в России. Я рада возглавить компанию именно на этом этапе ее развития», – отметила Дарья Верстелле.

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