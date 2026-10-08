Исследование Honor: ручной труд — новая карьерная мечта?

Высшее образование и удачно выбранная профессия не исключают желания освоить сварку или встать к станку. Для одних специальность, связанная с ручным трудом, становится вариантом дополнительного заработка, для других — возможностью сменить сферу. Исследование Honor показало, почему интерес к ручному труду не всегда превращается в карьерное решение, чего опасаются близкие и как меняется взгляд на профессии ручного труда у тех, кто знает их изнутри. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Смена профессии — новые возможности

За последние десять лет отношение к ручному труду улучшилось у 41,8% опрошенных. Однако готовность попробовать себя в новом деле не всегда означает намерение сменить основную работу. Как подработку его рассматривают чаще, чем как основную занятость: 30,8% против 19,5%. Среди бакалавров основной работой в этой сфере интересуется каждый десятый, среди респондентов со средним общим образованием — почти втрое больше (29,9%).

Обсуждать такой план с семьей для многих важно: поддержка близких важна для 69,3% рассматривающих ручной труд, а 15,5% опрошенных без нее и вовсе не решатся на перемены. С другой стороны, большинство респондентов одобрили бы такой выбор родственника или друга — 62,9%. Тем временем, среди тех, кто уже зарабатывает на жизнь руками, 27% уверены — главное, чтобы профессия делала счастливым.

Что тревожит семью и будущего работника

Интерес к новой профессии не отменяет опасений: будущие нагрузки и рабочий график заставляют задуматься и самого человека, и его семью. За здоровье близкого опасаются многие: более трети (35%) всех опрошенных беспокоит работа «на износ», 28,8% — травмы, аварии и опасные условия. Из тех, кто переживает за близкого, 44,2% успокоили бы гарантии безопасности, 40,3% — информация об условиях труда, каждого четвертого — знакомство с местом работы. Примерно каждого шестого тревожит нехватка времени и сил на семью, 11,8% — отсутствие связи в течение дня, при этом среди респондентов 26–34 лет обеспокоенность отмечается почти вдвое чаще (21,1%).

Когда речь заходит об освоении специальности, чаще всего препятствием называют неготовность к физической нагрузке — 29,2%, затем риски для здоровья — 26,3%. Однако среди интересующихся металлургией, металлообработкой и сваркой приоритеты меняются: нехватку навыков отмечают 29,3%, а физическую нагрузку — лишь 23,2%. Здесь вопрос «смогу ли научиться» возникает чаще, чем сомнение в собственной выносливости. Отсутствие наставника отмечают 21,6% всех опрошенных — почти вдвое чаще, чем стереотипы о низком престиже (11,4%).

Треть опрошенных считают работу руками престижной, для 43,7% оценка зависит от условий или специальности. При переходе из офиса на доход и условия ориентировались бы 35% всех респондентов: среди москвичей так ответили 34,5%, среди жителей Северной столицы — 40,2%. «Шагом назад» переход называют лишь 3,6% россиян.

Ветер перемен

Среди желающих сменить сферу 75,7% вполне довольны своим текущим профессиональным выбором. А среди тех, кто доволен и уже планирует попробовать другое дело, 44,6% рассматривают именно ручной труд как дополнительный заработок — без отказа от основной работы. Финансовые обязательства сдерживают 19% всех желающих сменить сферу. В то же время, 31,5% всех опрошенных хотят перемен, но пока не решаются. Среди желающих сменить деятельность в возрасте 26–34 лет почти половина не понимают, куда идти.

При этом среди уже занятых ручным трудом 44,6% довольны своим выбором и не планируют уходить в другую сферу — почти вдвое больше, чем среди всех опрошенных (22,5%). Для них это остается делом жизни, которое хочется продолжать.

Проверить мечту на практике

По результатам исследования выяснилось, что больше всего опрошенных интересуют пищевая промышленность и кулинария (36,4%), строительство, отделка и монтаж (27,6%), швейное, текстильное и обувное производство (25,4%). Металлургия, металлообработка и сварка привлекают 7,9% опрошенных. Однако, именно среди последних особенно заметен интерес к стажировкам: попробовать разные профессии из этой сферы хотели бы 41,5% против 27,2% по всей выборке. Среди молодежи 18–25 лет таких 40%. Стажировка позволяет познакомиться с работой до окончательного решения о смене занятости.

Профессия стропальщика знакома 69,3% опрошенных, вальцовщика — менее четверти, горнового доменной печи — 17%, отжигальщика-колпачника — 7,3%. Меньше всего респондентов знают, кто такой арборист, — 3,3%. При этом электрогазосварщик вошел в топ-5 профессий, которые участники исследования хотели бы попробовать, вместе с поваром, швеей или ткачом, маляром-штукатуром и автомехаником.

За названиями профессий, которые пока знакомы немногим, может скрываться дело, в котором кто-то найдет себя. Возможно, новая карьерная мечта начнется с одной стажировки, которая поможет понять: хочется ли заниматься этим каждый день. Уверенность в профессиональном выборе складывается и из повседневных вещей: помощи наставника, понятного графика и возможности оставаться на связи с близкими даже во время долгих смен.