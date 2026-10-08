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Исследование Okdesk и «ЮMoney»: сервисные инженеры вошли в зарплатный диапазон ИT-специалистов

Зарплаты специалистов по обслуживанию оборудования и инфраструктуры вышли на уровень, сопоставимый с частью ИT-рынка. Каждый десятый сервисный инженер в России получает от 250 тыс. руб. в месяц, а каждый четвертый – от 170 тыс. руб. Медианный доход составляет 120 тыс. руб. на руки, следует из исследования Okdesk и «ЮMoney». Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

В исследовании приняли участие 1213 специалистов из 219 городов России. Зарплаты анализировали по должностям, регионам, типу работодателя и уровню дохода. Наиболее высокие зарплаты сохраняются в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве медиана составляет 162,5 тыс. руб., средняя зарплата – 192 тыс. руб. В Петербурге – 150 тыс. и около 183 тыс. руб. соответственно.

При этом высокий уровень дохода уже не ограничивается столичными регионами. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга медианная зарплата составляет 105 тыс. руб., однако четверть специалистов получает от 150 тыс. руб., а верхние 10% опрошенных – от 205 тыс. руб. В семи из восьми федеральных округов 10% самых высокооплачиваемых специалистов получают от 182 тыс. руб. в месяц.

Исследование показало, что высокий доход не обязательно связан с переходом на руководящие позиции. Среди линейных специалистов есть сотрудники с зарплатами в верхней части распределения, а наиболее высокооплачиваемые специалисты могут получать больше некоторых руководителей подразделений. Это позволяет строить профессиональную карьеру, увеличивая доход за счет опыта, квалификации и сложности выполняемых задач.

Для работодателей приведенные данные означают, что при поиске опытного специалиста ориентироваться только на медианную зарплату – недостаточно, стоит рассматривать верхнюю четверть рынка. В целом по стране она начинается от 170 тыс. руб. в месяц, а в регионах без Москвы и Санкт-Петербурга – от 150 тыс. руб.

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Различается уровень зарплат и в зависимости от типа работодателя. В частном секторе средняя зарплата составляет 156 479 руб., медианная – 120 тыс. руб. В государственном секторе – 118 078 и 100 тыс. руб. соответственно.

Для сервисных специалистов данные исследования дают ориентир, с которым можно сравнить текущий доход или зарплатное предложение. Для руководителей – понимание того, на какой уровень оплаты ориентироваться при поиске сотрудников разной квалификации.

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