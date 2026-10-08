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На должность директора МТС в Северной Осетии назначен Артур Караев

Филиал МТС в республике Северная Осетия-Алания возглавил Артур Караев. Он работает в отрасли телекоммуникаций с 2000 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Артур присоединился к команде МТС еще в 2005 г. Прошел путь от директора по маркетингу в регионе до руководителя южного дивизиона МТС по продажам на массовом рынке. За время работы обеспечил стабильный прирост компании как по доле рынка, так и по доходам. В разные периоды работы в МТС был отмечен корпоративными наградами: «Лидер года», «Лучший руководитель по продажам на территории», «Лучший наставник года». По образованию «экономист», окончил Горский государственный аграрный университет. Имеет ученую степень «кандидат экономических наук».

«Перед новым директором регионального подразделения МТС стоят задачи по внедрению современных услуг и сервисов, в частности запуск и развитие сети 5G, которую наша компания сейчас активно разворачивает по России. Также мы ожидаем укрепления лидерских позиций на рынке B2C и динамичного роста нашей доли в В2В и B2G-сегментах региона. Регион имеет ярко выраженную туристическую и сельскохозяйственную направленность. Мы готовы активно включаться в цифровую трансформацию Северной Осетии и общую работу по повышению привлекательности региона», – отметил вице-президент МТC по развитию регионов Михаил Граник.

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