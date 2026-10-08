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В «СберИнвестициях» стал доступен ПИФ на базе искусственного интеллекта

Клиентам «СберИнвестиций» стал доступен биржевой ПИФ на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Запустила и управляет биржевым фондом партнер Сбербанка управляющая компания «Первая». Фонд называется «Фонд Искусственный интеллект», тикер – AIIQ. Средства фонда инвестируются в акции российских компаний.

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По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, это первый в России биржевой фонд активного управления, в котором ИИ способен самостоятельно отбирать акции для инвестирования. В основе работы — анализ механизма принятия решений профессиональным портфельным управляющим. Три ИИ-агента независимо друг от друга анализируют конкурентов, фундаментальные показатели и новости. Каждый ИИ-агент формирует рекомендации — список на покупку, продажу и определенный рейтинг акций. Затем агенты проводят дискуссию между собой, обсуждая каждую позицию. Эта дискуссия фиксируется, ведется стенограмма. Она будет публиковаться на сайте управляющей компании.

Обработав эти данные, модель формирует единый портфель. Агент-супервайзер агрегирует мнения ИИ-агентов, разрешает противоречия и формирует итоговый портфель биржевого фонда. Затем этот портфель поступает на проверку к управляющему, который анализирует его, в первую очередь для соблюдения регуляторных норм, и только после этого трейдеру отдаются торговые поручения.

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