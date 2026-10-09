CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Работодатели из каких сфер чаще всего зовут на работу россиян в 2026 году

Аналитики hh.ru проанализировали более 74 млн приглашений* на собеседования или офферов, которые сделали российские работодатели за девять месяцев 2026 г. и выяснили, работники из каких профессиональных сфер получают больше всего внимания от компаний. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала 2026 г. наибольшее количество раз контактировали с потенциальными работодателями представители сферы продаж и обслуживания клиентов: компании выслали им более 28,4 млн приглашений. На втором месте по объему потенциальных офферов — рабочий персонал (11,2 млн). На третьем месте по числу приглашений на работу в 2026 г. оказалась сфера транспорта и логистики, здесь работодатели выслали соискателям более 10,8 млн.

hh1.png

hh.ru

Аналитика hh.ru показывает, что по количеству приглашений наиболее открытой для юных соискателей 14–18 лет в 2026 г. стала сфера продаж и обслуживания клиентов. Компании из этой сферы сделали более 120,7 тыс. приглашений для юных соискателей. На втором месте — транспорт, логистика и перевозки (102,6 тыс.), на третьем — розничная торговля (92,9 тыс.).

Для кандидатов постарше (19–30 лет) лидером по числу приглашений на работу в 2026 г. также стала сфера продаж и обслуживание клиентов – соискатели этого возраста получили более 11,5 млн. приглашений. Также россиянам 19-30 лет проще всего устроиться на работу в розничной торговле (5,2 млн потенциальных офферов), в сфере домашнего и обслуживающего персонала (3,5 млн), а еще в логистике (3,2 млн).

В свою очередь поколению миллениалов (31–40 лет) сейчас, судя по активности работодателей, наиболее открыты продажи и обслуживание клиентов (9,5 млн), целый ряд рабочих профессий (3,1 млн), а также работа в транспорте, логистике (2,8 млн) и в розничной торговле (2,7 млн).

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

И наконец, кандидатам старшего возраста (61 год и более) наиболее просто найти работу, судя по количеству приглашений от работодателей, в качестве обслуживающего (176,2 тыс.) и рабочего персонала (160,8 тыс.). Кроме того, кандидатам «серебряного» возраста также доступна работа в транспорте (156,5 тыс.) и в строительстве (81,3 тыс.).

«Данные hh.ru свидетельствуют, что вне зависимости от самых разных факторов в топе по числу приглашений остаются одни и те же сферы, что и годом ранее, а это продажи, транспорт и логистика, рабочий персонал, розничная торговля, строительство. Таким образом, линейные и рабочие профессии остаются наиболее быстро наполняемыми и самыми доступными для соискателей, потому что работодатели активно приглашают туда кандидатов всех возрастов. А низкий порог входа позволяет быстро начать работу даже без большого опыта. Для молодежи это первый шаг на рынке труда, для старшего поколения — возможность оставаться востребованными. Таким образом, в 2026 году массовые рабочие и линейные специальности сохраняют статус самых легких для трудоустройства как по спросу, так и по простоте вхождения в профессию», – сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

*Приглашение не равно вакансии: работодатель может отправить приглашение нескольким кандидатам на одну вакансию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Россияне остаются без популярных ноутбуков. Ассортимент Apple, HP и Dell сократился из-за новых правил сертификации

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Российских провайдеров заставят провести гигабитный интернет в каждую квартиру. На исполнение - 10 лет

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще