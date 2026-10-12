85% ИБ-директоров Казахстана обеспокоены тем, как сотрудники используют ИИ. Российскому бизнесу указали на риск утечек через публичные нейросети

Для 85% руководителей служб информационной безопасности Казахстана главным вопросом, связанным с искусственным интеллектом, стало его безопасное использование внутри компаний. Эта проблема актуальна и для российского бизнеса: сотрудники могут передавать корпоративные данные публичным нейросетям быстрее, чем компании успевают установить правила и технические ограничения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Еще 76% казахстанских директоров по информационной безопасности ожидают, что в период с 2025 по 2028 год злоумышленники начнут использовать новые, более эффективные способы кибератак. При этом руководителей сильнее беспокоит то, как сотрудники применяют ИИ, чем защита самих ИИ-моделей от внешних атак.

Основной риск связан с теневым ИИ - использованием публичных сервисов без согласования с ИТ-службой и подразделением информационной безопасности. В запросы к таким системам могут попадать корпоративные документы, персональные данные и сведения, составляющие коммерческую тайну. Компания при этом не всегда знает, какие нейросети используют сотрудники и сохраняются ли введенные данные на стороне поставщика.

Для контроля предлагается создать реестр разрешенных ИИ-моделей, журналировать запросы и ответы, а также отслеживать передачу чувствительной информации. Системы предотвращения утечек данных (Data Loss Prevention, DLP) можно настраивать на обнаружение попыток загрузить корпоративные сведения в публичные сервисы. Для конфиденциальных данных компании могут использовать закрытые модели.

Также рекомендуется учитывать все используемые ИИ-сервисы и фиксировать взаимодействие с ними. При разработке внутренних правил компании могут опираться на стандарт управления искусственным интеллектом ISO/IEC 42001, рамочную модель управления рисками ИИ NIST AI RMF и перечень уязвимостей приложений на базе больших языковых моделей OWASP Top 10 for LLM Apps.

«Полный запрет публичных нейросетей не дает компании контроля над реальным поведением сотрудников. Нужны разрешенные инструменты, понятные правила работы с данными и технический мониторинг. Реестр моделей и журналирование запросов позволяют установить, где используется ИИ и какие сведения ему передаются», – сказал Виктор Гулевич, руководитель направления информационной безопасности управления международного бизнеса ГК Softline.

Опрос отражает обеспокоенность руководителей, но не позволяет оценить число фактических утечек: открытой статистики по Казахстану пока нет. Поэтому компаниям важно не ждать появления подтвержденных инцидентов, а заранее учитывать ИИ-сервисы в общей системе контроля внешних приложений и определять правила передачи данных.