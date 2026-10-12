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Дагестанский бизнес стал чаще копировать свои данные в облака

МТС отмечает рост резервного копирования в Республике Дагестан в 1,1 раза год к году. Регион занял первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по темпам роста потребления сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее часто резервируют данные в облаках МТС дагестанские предприятия ритейла, ИТ, связи и медиа. Наибольший прирост по переносу данных в виртуальные хранилища показал ритейл – на 32%. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

Резервирование помогает дагестанскому бизнесу сохранять свои данные на случай выхода из строя собственных компьютерных мощностей. Это может происходить из-за перепадов напряжения в сети в моменты отключений, из-за поломок жестких дисков или внешних факторов – пожаров или краж. Цифровые копии сведений хранятся на внешних серверах с повышенной отказоустойчивостью, что снижает риски потери информации.

«Помимо гарантий безопасности для данных резервирование в облаках позволяет бизнесу сэкономить до 30% на капитальных вложениях в ИТ-инфраструктуру, а также при необходимости масштабировать мощности за считанные минуты, не ожидая закупки дополнительного оборудования», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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