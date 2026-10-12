hh.ru оценил уровень кадровой самостоятельности российских работников

Аналитики hh.ru выяснили, насколько сотрудники российских компаний могут сами решать типовые кадровые запросы (оформление отпуска, больничного, заказ справок и др.) через цифровые сервисы, без участия кадровиков. Исследование показало, что такая возможность есть у работников 38% опрошенных компаний. В тоже время в 54% компаний такая возможность есть, но лишь частично. Остальные затруднились оценить уровень автоматизации базовых кадровых процессов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование проведено в первой половине 2026 г. путем опроса свыше 600 российских работодателей.

В разрезе регионов и городов лидерами по автоматизации стандартных кадровых процессов стали Москва и Уральский федеральный округ. В Москве суммарно 45% работодателей подтвердили, что их сотрудники могут решать типовые кадровые вопросы сами через цифровые сервисы. В Уральском ФО — 41%. Также заметно выделяется Сибирский федеральный округ, где такой возможностью обладают 32% компаний.

Что касается Приволжского федерального округа, здесь ситуация скромнее: только 29% респондентов подтвердили наличие цифровых сервисов для оформления отпусков и больничных, а 39% заявили, что такой возможности у их сотрудников нет вовсе. Это один из самых низких показателей по стране наряду с Южным и Северо-Кавказским федеральными округами, где суммарно лишь 33% компаний автоматизировали эти процессы.

«Автоматизация таких, казалось бы, простых процессов, как оформление отпуска или больничного, доступна далеко не во всех российских компаниях. Парадокс в том, что именно эти HR-запросы — самые частотные и самые рутинные. Их цифровизация дает двойной эффект: сотрудник получает ответ за минуты вместо дней, а HR-отдел освобождается от потока однотипных обращений. Кадровый электронный документооборот позволяет закрыть эти задачи: сотрудник может за пару кликов оформить заявление, заказать справку или подписать документ прямо со смартфона. Однако, как показывают данные, потенциал такого подхода реализован еще далеко не везде», — сказала Марина Хадина, директор по развитию облачной системы для рекрутинга Talantix.

Крупный бизнес автоматизирует HR-процессы активнее малого

Исследование выявило также прямую зависимость между размером компании и уровнем цифровизации HR-процессов. Чем крупнее бизнес, тем выше доля тех, кто уже внедрил цифровые сервисы для сотрудников.

Среди компаний с численностью более 5000 сотрудников таких 58%: 27% заявили, что сотрудники могут оформить отпуск или больничный полностью онлайн, еще 31% — что онлайн закрывается большинство таких запросов. В сегменте 2501–5000 человек — 57% (20% — полностью онлайн, 37% — большинство запросов), в 1001–2500 — 51% (18% и 33% соответственно).

При этом в малом бизнесе (штат до 15 человек) цифровые сервисы есть лишь у 28% компаний: 10% — полностью онлайн, 18% — большинство запросов. В компаниях с численностью 101–250 человек — 22% (10% и 12% соответственно), а в сегменте 16–100 человек — 27% (12% и 15%).

Отраслевой разрыв: от 58% в ИТ до 27% в общепите

Разрыв между отраслями оказался еще более значительным. Лидерами по автоматизации HR-процессов стала ИТ-сфера — здесь 58% компаний подтвердили наличие цифровых сервисов для сотрудников. На втором месте — компании из финансовой сферы (53%), на третьем — логистика (50%).

На противоположном полюсе — гостинично-ресторанный бизнес и общепит, где только 27% компаний дают сотрудникам возможность оформить отпуск или больничный самостоятельно через цифровые сервисы. В тяжелой промышленности — также 27%, в розничной торговле — 33%.

«Для сотрудника цифровизация HR начинается с простых вещей: удобно ли подать заявление на отпуск, получить справку, узнать статус обращения. Если для этого приходится искать нужного человека и напоминать о себе в нескольких чатах, процесс остается сложным даже при наличии HR-системы. Поэтому при автоматизации важно пройти весь путь запроса — от подачи до результата. Электронная форма мало помогает, если за ней сохраняются ручная передача данных, непрозрачные согласования и необходимость писать кадровику. Сотруднику нужны понятные шаги и сроки, руководителю — удобное согласование, HR — возможность контролировать процесс и подключаться к нестандартным ситуациям. Особенно важно учитывать сотрудников вне офиса: в магазинах, на производстве, в логистике. Сервисы должны работать в их реальных условиях, в том числе со смартфона. А результат внедрения стоит оценивать по тому, сколько людей пользуются сервисом, сколько времени занимает обработка запроса и как часто после его подачи все равно приходится обращаться за помощью. Именно это показывает, стала ли работа с HR действительно проще» — сказала HRD HR-платформы Skillaz Ксения Степанова.