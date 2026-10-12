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ИТ-интегратор Globus усиливает консалтинговое направление

ИТ-интегратор Globus объявляет о назначении Павла Власова директором по развитию направления консалтинга. В его зону ответственности войдет развитие консалтинга и сопровождение внедрения решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители Globus.

Павел 17 лет занимается управленческим консалтингом в российских и международных компаниях. За это время он реализовал более 50 проектов по повышению операционной эффективности и трансформации бизнеса.

Его экспертиза охватывает отрасли со сложными процессами и высокими требованиями к надежности: энергетику, нефтехимию, строительство, добычу, металлургию, машиностроение, логистику и транспорт.

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Globus
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Назначением директора по развитию направления консалтинга компания Globus отвечает на актуальный запрос рынка, связанный с тем, что технология сама по себе не дает результата, если не пересмотрены процессы. Павел будет помогать клиентам системно повышать эффективность, выстраивать процессы, искать точки роста и масштабировать работающие решения.

«Я рад присоединиться к команде Globus. Информационные технологии в связке с ИИ – ключевой инструмент повышения операционной эффективности, который работает при грамотной интеграции в бизнес-процессы, экономику, мышление сотрудников. Мы будем развивать практику консалтинга в области ИИ как естественное продолжение текущих продуктов Globus. Это поможет клиентам получить максимальный бизнес-эффект от внедрения передовых технологий. С нетерпением жду совместной работы над новыми проектами», – отметил директор по развитию направления консалтинга Globus Павел Власов.

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