Майнинг охладился: 65% исключенных участников ушли добровольно

65% участников исключены из Реестра майнеров цифровой валюты в январе-сентябре 2026 г. не из-за нарушений закона, а по собственному решению. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Quattor Advisory, изучив открытые данные ФНС (сервис «МайнингРеестр») за январь-сентябрь 2026 г.

В Реестр майнеров цифровой валюты внесли 365 новых участников, при этом количество исключенных составило 375. Реестр, постепенно расширявшийся с момента легализации майнинга в ноябре 2024 г., впервые сократился. За весь период с ноября 2024 г. не было ни одного исключения из-за нарушения «антиотмывочного» законодательства по ст. 7.1 ФЗ №115-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители Quattor Advisory.

Среди исключенных из Реестра ИП 54,7% самостоятельно заявили о прекращении майнинга, остальные 45,3% исключены в связи с прекращением предпринимательской деятельности. При этом только юридические лица за январь-сентябрь 2026 г. показали положительную динамику: число новых участников превысило количество исключенных на 33% в пересчете на число регистраций – 161 против 121, чистый прирост составил 40 участников. У ИП ситуация обратная: 204 новых участника против 254 исключенных, или чистое сокращение на 50 ИП.

«Мы видим проявления этой тенденции на рынке: активность снижается, часть предпринимателей продает оборудование. На мой взгляд, это связано с тем, что ожидания от рынка пока не оправдались, а затраты остаются высокими: оборудование требует обслуживания, морально устаревает, а стоимость электроэнергии существенно влияет на экономику майнинга. В результате предпринимателям приходится заново оценивать окупаемость своих мощностей», – сказал Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory.

На отток ИП-майнеров могли также повлиять и рыночные условия начала 2026 г. В феврале индикатор доходности майнинга биткоина опустился до рекордно низкой отметки на фоне падения цены криптовалюты и роста энергозатрат, из-за чего часть операторов оборудования временно или полностью останавливала добычу, отмечают в компании.

Дополнительным фактором остаются планы Минэнерго по повышению тарифов на электроэнергию для майнеров — в опубликованных проектах обсуждалось увеличение в два-пять раз, что также могло подтолкнуть часть индивидуальных предпринимателей к выходу из реестра.

Кроме того, в 2025 г. из-за особенностей регулирования интернет-трафика майнеры в России столкнулись со значительными трудностями — перебои с интернетом бьют по доходности от майнинга сильнее всего, что тоже снижает экономику мелких проектов.

На 1 октября 2026 г. Реестр насчитывает всего 1473 участника: 819 ИП (55,6%) и 654 юридических лиц (44,4%). При этом за весь период ведения реестра из него были исключены 606 участников, из которых 416 ИП (68,6%) и 190 юридических лиц (31,4%).

Разница в динамике по ИП и юридическим лицам объясняется и структурно: прекратить деятельность ИП можно за несколько дней через заявление по форме Р26001, а ликвидация юрлица – масштабная процедура, которая требует уведомления кредиторов и в среднем занимает около четырех месяцев. ИП в этом случае – более гибкий формат, который быстрее реагирует как на рост рынка, так и на его охлаждение.

При этом выход из реестра не лишает бывшего майнера права хранить уже добытую цифровую валюту и не отменяет налоговых обязательств по полученному доходу, уточняют в компании. Физлицо без статуса ИП может продолжать майнинг без включения в реестр в пределах потребления 6 тыс. кВт в месяц, если на соответствующей территории добыча разрешена.

«Динамика реестра показывает, что майнинг в России постепенно переходит из категории инвестиционной идеи, на которую можно было рассчитывать только за счет роста рынка цифровой валюты, в категорию полноценного операционного бизнеса. Майнинг – не волшебная таблетка, а сложный инструмент, которым далеко не каждый сможет пользоваться. Чем крупнее проект, тем выше цена ошибки и тем больше значение профессиональной оценки его экономики, юридической структуры и налоговой модели. Например, майнеры не вправе применять специальные налоговые режимы, а доход от добычи признается уже при возникновении права распоряжаться цифровой валютой, до ее продажи», – сказал Гайк Мартиросян.