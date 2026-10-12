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«Торговая Сеть Технониколь» запустила сервисы технического обслуживания для профессионалов и частных клиентов

«Торговая Сеть Технониколь» (ТСТН) вывела на рынок линейку сервисов технического сопровождения строительства. Услуги ориентированы как на профессиональных строителей, так и на непрофессиональных заказчиков, которым необходимо техническое обслуживание объекта. Об этом CNews сообщили представители ТСТН.

В пул уже доступных услуг вошли обследование плоской или скатной кровли, поиск протечек, онлайн-поддержка монтажа кровли, а также сопровождение монтажа с выездом специалистов на объект. Консультации доступны как на объекте, так и дистанционно – на любом этапе работ.

В дальнейшем компания планирует расширять перечень услуг, в том числе за счет обучения строительных бригад и отдельных мастеров.

«Запуск сервисов технического сопровождения – это логичное продолжение нашей работы с клиентами. Мы видим, что и профессиональным подрядчикам, и частным заказчикам нужна не только качественная продукция, но и практическая поддержка на этапе монтажа и эксплуатации. Фиксированные цены и гарантия делают эти услуги понятными и предсказуемыми, а возможность дистанционного сопровождения позволяет подключать наших специалистов на любом этапе – от первичной консультации до выезда на объект», – сказал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

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