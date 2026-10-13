Каждый второй опрошенный россиянин уже использовал нейросети для работы

Чаще всего нейросети помогают искать информацию и идеи, а самым популярным инструментом остаются универсальные текстовые чат-боты. К таким выводам пришли эксперты hh.ru и «Контур.Эгиды» по итогам совместного исследования о том, как россияне используют искусственный интеллект в работе. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Совместный опрос hh.ru и «Контур.Эгиды» проводился с 9 по 24 сентября 2026 г. среди 3068 российских соискателей.

Более половины опрошенных — 51,2% — уже использовали нейросети для решения рабочих задач. Почти каждый четвертый (24,6%) обращается к ним регулярно, несколько раз в неделю или чаще. Еще 15,8% используют ИИ несколько раз в месяц, а 10,8% пробовали такие инструменты лишь несколько раз.

При этом потенциал для дальнейшего распространения остается высоким: 26,5% респондентов пока не используют нейросети в работе, но планируют начать. Не пользуются ими и не собираются этого делать 22,3% опрошенных.

Молодые специалисты заметно чаще включают ИИ в рабочие процессы. Среди респондентов 18–24 лет нейросети для работы хотя бы раз использовали 70,4%, в группе 25–34 лет — 57,6%. Среди опрошенных 35–44 лет таких 50,8%, 45–54 лет — 39,4%, а среди респондентов старше 55 лет — 34,7%.

Среди тех, кто использует нейросети в работе, наиболее востребованы универсальные текстовые чат-боты — ChatGPT, Claude и DeepSeek. Их назвали 77,1% респондентов.

Российскими решениями пользуются 42,4%. Значительно реже сотрудники обращаются к специализированным инструментам: сервисы для генерации изображений и визуализации используют 10,4%, ИИ-инструменты для работы с таблицами и данными — 9,5%.

Корпоративными ИИ-решениями, которые предоставляет работодатель, пользуются 8,4% участников исследования. Специализированные ИИ-помощники для инженеров назвали 4,2%.

Самый распространенный сценарий использования ИИ — поиск информации и идей: так нейросети применяют 77% пользователей. На втором месте — написание и редактирование текстов, писем и сообщений, этот вариант выбрали 62,7%.

Еще 38,1% используют нейросети для анализа документов и больших объемов текста. Около четверти готовят с их помощью презентации, отчеты и другие материалы (26,1%) или анализируют таблицы, данные и показатели (25,5%).

Реже ИИ используют для написания пояснительных записок и обоснований — 12,7%, перевода технической документации — 12,7%, написания и проверки программного кода — 12,3%, подготовки к встречам, переговорам и выступлениям — 12,2%.

Для работы с клиентами нейросети используют 11,4% респондентов, для поиска и сверки нормативной документации — 11,3%, для работы с договорами и другими юридическими документами — 11,2%.

Таким образом, пока основная область применения нейросетей в работе связана с повседневными информационными и текстовыми задачами. Более специализированные сценарии распространены заметно меньше.