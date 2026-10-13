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Удаленка становится привилегией: DevOps-инженеры и аналитики теряют ее быстрее всех, но в Москве за нее все еще доплачивают

Доля удаленных вакансий у системных администраторов и DevOps-инженеров за год снизилась с 20% до 12%, у аналитиков — с 33% до 26%. Это самое заметное сокращение среди офисных профессий. Об этом CNews сообщили представители онлайн-университета «Зерокодер».

Такие данные получили аналитики онлайн-университета «Зерокодер», изучив 219380 вакансий 30 офисных профессий на hh.ru за август 2026 г. и сравнив их со случайной выборкой вакансий за август 2025 г.

Удаленку сокращают по всему рынку. В 30 офисных профессиях доля удаленных вакансий за год снизилась с 18,3% до 14,6%. Значимо она упала в пяти крупных профессиях из 15, роста нет ни в одной. Кроме ИТ-ролей, удаленной работы стало меньше у HR-специалистов (с 16% до 10%) и менеджеров по продажам (с 20% до 14%).

Но в дефицитных ИТ-ролях удаленка остается инструментом удержания. Внутри Москвы удаленная вакансия дешевле офисной в 15 профессиях из 25. Значимо дороже она только у аналитиков, сисадминов и DevOps-инженеров, а также у экономистов и финансистов. Для этих ролей работодатели готовы платить за возможность работать из дома.

Рынок разработчиков стал общероссийским. Удаленный программист в регионе обходится работодателю на 25% дешевле офисного в Москве: 172 414 руб. против 229 885 руб. В медианной офисной профессии эта экономия — 35%, у юристов и специалистов техподдержки — до 48–50%. Чем меньше разрыв, тем сильнее региональные ИТ-специалисты конкурируют за московские ставки.

Самые высокооплачиваемые ИТ-роли на удаленном формате

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Зерокодер
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Среди всех офисных профессий удаленку предлагает каждая седьмая вакансия (14,4%) — в три-четыре раза чаще, чем в среднем по hh.ru, но в 2,5 раза реже, чем в ИТ по итогам 2025 г. (36%).

«Компании возвращают ИТ-специалистов в офис, но за сильными аналитиками и DevOps-инженерами все равно идут на удаленку и доплачивают. Распределенная команда работает, когда процессы оцифрованы и прозрачны: задачи формализованы, результат измерим, рутину забирают ИИ-агенты. Там, где этого нет, офис становится способом контроля, а не продуктивности», — сказал Кирилл Пшинник, сооснователь и CEO университета «Зерокодер».

Методология

219380 вакансий 30 офисных профессий на hh.ru, август 2026 г., выгрузка через API hh.ru. Зарплаты — гросс, руб. в месяц; медианы рассчитаны по вакансиям с указанной вилкой (71% выборки). Сравнение с 2025 г. — случайная выборка по 80000 ID вакансий за август каждого года (16416 и 14237 вакансий тех же профессий). Доверительные интервалы — бутстреп, 2000 повторов. Данные отражают зарплатные предложения в вакансиях, а не фактические выплаты.

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