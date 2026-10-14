Atlas выпустил серверы хранения Atlas.SL для быстрого возврата из облака на собственную площадку

Российская компания Atlas, разработчик систем для работы с данными, представила серверы хранения Atlas.SL под управлением программного обеспечения Atlas.Prime. Решение предназначено для компаний, которые после октябрьских отказов дата-центров крупного облачного провайдера планируют вернуть данные и сервисы в собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Atlas.SL объединяет в одном сервере систему хранения данных, платформу виртуализации и виртуальную сеть, поэтому переезд из облака не требует строить локальную инфраструктуру с нуля. Серверы построены на аппаратной платформе из реестра Минпромторга России. Чтобы снизить затраты на миграцию, компания предоставляет лицензию на Atlas.Prime бесплатно на первый год эксплуатации.

В начале октября 2026 г. из-за выхода из строя нескольких дата-центров крупного облачного провайдера десятки популярных сервисов несколько дней работали с перебоями. Компании, разместившие в облаке виртуальные машины, базы данных и файлы, не могли повлиять на сроки восстановления. Многие из них теперь пересматривают облачную стратегию и планируют вернуть критичные системы на собственную площадку. Классический путь — закупить и интегрировать по отдельности СХД, серверы виртуализации, сетевое оборудование и систему резервного копирования — занимает месяцы и требует крупных капитальных вложений.

Atlas.SL заменяет этот набор одним устройством. Сервер поставляется готовым к работе, с предустановленным программным обеспечением Atlas.Prime: на нем можно сразу разместить данные, развернуть виртуальные машины с российскими ОС, СУБД и прикладными системами и настроить для них виртуальные сети. Вычисления, хранилище и сеть, которые в облаке были отдельными сервисами, работают на одном сервере и управляются из одной русскоязычной веб-консоли.

При переезде виртуальные машины переносятся на встроенный гипервизор, файловые данные — на ресурсы SMB и NFS, данные приложений — на блочные тома iSCSI или Fibre Channel. Виртуальные коммутаторы воспроизводят сегментацию сети с помощью VLAN, а REST API и MCP-интерфейс дают возможность автоматизировать управление инфраструктурой так же, как в облаке.

Защита данных настраивается для каждого тома: поддерживаются RAID 5, 6 и 10, а также тройная четность (аналог RAID-TP). Снапшоты и клонирование помогают быстро восстановить данные при сбое или ошибке, ключевые аппаратные компоненты — блоки питания, вентиляторы, порты ввода-вывода — зарезервированы. Синхронная и асинхронная репликация по Ethernet обеспечивает копию данных на второй площадке на расстоянии до 100 км, а ПО резервного копирования «Береста» разворачивается прямо на сервере, без отдельного сервера бэкапа. Встроенный сервисный контроллер дает возможность удаленно включать и перезагружать сервер, события передаются в системы мониторинга по Syslog и SNMP, для Zabbix и Glaber предусмотрены готовые шаблоны.

В базовой конфигурации сервер обеспечивает от 80 ТБ полезного пространства с защитой уровня RAID 6 без учета компрессии. емкость наращивается подключением дисковых полок — до 10 ПБ. При дальнейшем росте задач можно добавить серверы Atlas.SL, например выделить один под базы данных, другой под резервные копии, а затем объединить их в единое пространство хранения с помощью Atlas xScale — программного обеспечения компании для горизонтального масштабирования.

Решение подходит для возврата ИТ-инфраструктуры небольших и средних компаний и филиалов из облака, для резервного копирования и архивов, систем видеонаблюдения, а также в качестве собственной площадки для компаний, которые сохраняют часть систем в облаке и строят гибридную архитектуру. Аппаратная платформа из реестра Минпромторга позволяет применять Atlas.SL в проектах с требованиями к импортозамещению.

«Отказы дата-центров в начале октября показали, что облако само по себе не гарантирует непрерывности бизнеса. Заказчики хотят вернуть критичные системы на собственную площадку, но не готовы к многомесячным проектам и крупным вложениям. Atlas.SL решает эту задачу: один сервер заменяет СХД, хосты виртуализации и сетевую инфраструктуру, а бесплатная лицензия на первый год снижает стоимость переезда», — отметил Тимур Мустафаев, основатель и генеральный директор Atlas.

Серверы хранения Atlas.SL доступны для заказа у Atlas и партнеров компании. Лицензия на программное обеспечение Atlas.Prime на первый год эксплуатации предоставляется бесплатно при заказе до 30 ноября 2026 г.