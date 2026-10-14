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«Магнит» создал новый бизнес-формат «Финансовые технологии»

«Магнит» выделил направление финансовых технологий в отдельный бизнес-формат и сформировал управленческую команду. Она сосредоточится на развитии партнерских финансовых продуктов, платежных сервисов и инструментов, включая сервис «Магнит Пэй», который был запущен ранее в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Директором бизнес-формата «Финансовые технологии» назначен Алексей Калиногорский, который начал работу в «Магните» в декабре 2024 г. в должности директора проекта по развитию систем прогнозирования и пополнения, а в сентябре 2025 г. возглавил финтех-направление. Он обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере финансов. До прихода в «Магнит» занимал руководящие позиции в Газпромбанке, консалтинговых компаниях McKinsey & Company и Boston Consulting Group.

В новой должности Алексей Калиногорский займется формированием и реализацией стратегии финансовых технологий «Магнита», направленной на рост основного бизнеса и создание новых источников дохода; развитием линейки финансовых продуктов и сервисов для клиентов; интеграцией финансовых продуктов в клиентские сценарии во всех бизнес-форматах компании.

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Алексей Калиногорский, директор бизнес-формата «Финансовые технологии»: «Российский финтех – один из самых технологичных в мире, и продуктовый ритейл пока остается одной из немногих сфер, где его потенциал еще только предстоит раскрыть. Каждый день в «Магните» совершают покупки десятки миллионов человек, и мы хотим, чтобы финансовые сервисы сделали каждую из этих покупок удобнее и выгоднее, а для компании стали новым источником роста. За последний год «Магнит» существенно продвинулся в развитии финтех-направления: был запущен «Магнит Пэй», которым сегодня пользуются более 400 тыс. активных клиентов, создана витрина партнерских финансовых продуктов и значительно увеличена доля оплат через СБП. Эти результаты стали основой для следующего этапа: в компании создан новый бизнес-формат «Финансовые технологии», вместе с изменением структуры расширяется и команда».

Директором департамента развития транзакционных продуктов бизнес-формата «Финансовые технологии» назначен Александр Стрыжков, директором департамента развития кредитных продуктов – Айдар Каримов. Александр Пискунов вступил в должность директора департамента по развитию и разработке ИС финансовых технологий. Руководителем управления аналитики финансовых технологий стал Арсений Филин.

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