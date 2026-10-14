MANGO OFFICE и Nubes подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Партнерство предусматривает развитие облачных коммуникационных решений, услуг ЦОД, создание совместных ИИ-продуктов и обмен экспертизой в сфере ИБ.

7 октября на форуме «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия» коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов и коммерческий директор Nubes Всеволод Варивода подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Компании планируют объединить технологические возможности и экспертизу для реализации совместных ИТ-проектов. Партнеры будут вместе разрабатывать решения для бизнеса.

Первое из ключевых направлений сотрудничества – развитие облачных коммуникационных решений и услуг ЦОД. Второе – создание ИИ-продуктов на базе облачной инфраструктуры и сервисов компаний. В их числе – речевая аналитика, интеллектуальная обработка обращений, чат-боты, голосовые ассистенты, предиктивная аналитика и автоматизация бизнес-процессов.

Отдельное направление – информационная безопасность. Компании будут совместно работать над защитой инфраструктуры, приложений и данных, мониторингом угроз и реагированием на инциденты.

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«Сегодня бизнесу важно, чтобы цифровые продукты и ИТ-инфраструктура работали как единое целое. Особенно это касается корпоративных коммуникаций: от их надежности зависит как работа сотрудников, так и общение с клиентами.

MANGO OFFICE – ведущий игрок на UCaaS-рынке с 25-летним опытом, у Nubes – огромная экспертиза в защищенной ИТ-инфраструктуре. Вместе мы сможем соединить эти возможности и создавать для рынка еще более устойчивые решения.

Уверен, теперь задачи наших клиентов будут решаться быстрее и эффективнее».

Всеволод Варивода, коммерческий директор Nubes:

«Самые интересные технологические задачи сегодня возникают на стыке разных компетенций. Бизнесу недостаточно просто перенести сервисы в облако или внедрить новые инструменты коммуникации. Ему важно, чтобы все это работало эффективно, безопасно и могло развиваться вместе с компанией.

Мы видим в партнерстве с MANGO OFFICE возможность объединить сильные стороны двух команд: нашу экспертизу в облачной инфраструктуре, ЦОД и информационной безопасности с глубоким пониманием коллегами рынка корпоративных коммуникаций. Это хорошая основа не только для развития существующих сервисов, но и для создания принципиально новых решений.

При этом для нас ценность партнерства определяется не количеством совместных инициатив, а тем, какие реальные задачи бизнеса мы сможем решить вместе».

О MANGO OFFICE

MANGO OFFICE — ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования «ТМТ Консалтинг».

MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами.

Одно из ключевых направлений развития компании — диалоговый ИИ: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними.

Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.

O Nubes

Nubes — облачный провайдер, который превращает сложные ИТ-задачи в работающие решения. На базе собственных дата-центров Tier III компания создает надежную и защищенную инфраструктуру, помогает запускать AI-проекты и развивать цифровые сервисы.