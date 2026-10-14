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От продаж до документооборота: число резюме с ИИ-навыками выросло почти вдвое — «Авито Работа»

По данным аналитиков «Авито Работы» число резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России за первые девять месяцев 2026 г. к аналогичному периоду 2025 г. выросло почти вдвое (+98%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего ИИ-компетенции стали указывать специалисты по продажам (+154%), ИT-специалисты (+130%) и специалисты по документообороту (+92%). Такие данные представили эксперты «Авито Работы» по итогам девяти месяцев 2026 г.

Рост интереса к ИИ среди специалистов по продажам может быть связан с тем, что нейросети помогают в повседневных задачах: подготовке коммерческих предложений, анализе запросов клиентов и составлении отчетов. В ИT искусственный интеллект также упрощает работу с кодом и поиск ошибок. В обоих случаях технологии выступают помощником, позволяя специалистам быстрее справляться с рутинными задачами и уделять больше внимания профильным обязанностям.

Активнее всего ИИ-навыки добавляли в резюме соискатели из Приволжского федерального округа (+103%). На втором месте — Центральный федеральный округ, где количество таких резюме увеличилось на 102%. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ: динамика числа резюме составила +98%. В топ-5 также вошли Южный федеральный округ, где количество резюме с ИИ-навыками выросло на 96% и Сибирский федеральный округ: число таких резюме увеличилось на 95%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Использование ИИ помогает специалистам из разных сфер оптимизировать рутинные процессы, быстрее работать с большими объемами информации и уделять больше времени задачам, требующим профессиональной экспертизы. Умение применять такие решения становится одним из навыков, которые соискатели стремятся подчеркнуть в резюме.

«Сегодня навыки работы с искусственным интеллектом постепенно перестают быть исключительно преимуществом специалистов из ИT. Рост числа резюме с такими компетенциями среди специалистов по другим сферам показывает, что соискатели видят в ИИ возможность повысить эффективность своей работы и расширить профессиональные компетенции. При этом интерес к ИИ-навыкам растет не только со стороны соискателей: в первом полугодии 2026 года число вакансий с требованиями к работе с ИИ увеличилось на 37% год к году. Для рынка труда это означает дальнейшее сближение цифровых навыков с базовыми профессиональными компетенциями», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

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