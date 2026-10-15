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ICL Services усиливает портфель ИБ-решений флагманскими продуктами F6

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и продуктово-сервисная компания ICL Services заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого заказчики ИТ-компании получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвращения целевых атак, контроля внешнего периметра инфраструктуры, реагирования на инциденты, противодействия финансовому мошенничеству и защиты от других угроз. Об этом CNews сообщил представитель F6.

В рамках партнёрства решения F6 будут доступны в портфеле ICL Services, которая будет предоставлять продукты F6 своим заказчикам.

Специалисты ICL Services прошли курсы внедрения, технической поддержки и подготовки пресейл-инженеров F6 MXDR. Платформа F6 Managed XDR — комплексное решение, которое позволяет расширить возможности противодействия современным угрозам, объединяя возможности классического SOC – от мониторинга и анализа угроз до оперативного реагирования на инциденты.

Еще одним продуктом, доступным заказчикам ICL Services, станет F6 Attack Surface Management (ASM). Решение помогает выявлять незащищенные участки цифровой инфраструктуры, теневые активы, уязвимости и некорректно настроенные элементы сети, которые могут стать потенциальными точками входа для злоумышленников. ASM фактически очерчивает внешний цифровой периметр компании в режиме 24/7 и дает команде информационной безопасности целостную картину активов и уязвимостей. Это позволяет проактивно выявлять риски и устранять их, опережая действия атакующих.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Партнёрство с F6 позволяет расширить наши компетенции в области информационной безопасности экспертизой компании, которая много лет занимается активным противодействием киберпреступности. Наши специалисты уже прошли обучение по решениям F6 и уже сегодня смогут использовать полученные компетенции в новых ИБ-проектах. Для наших заказчиков это означает возможность получить не только инструменты защиты и мониторинга, но и специализированную экспертизу при расследовании сложных и уникальных инцидентов», — отметил Алексей Морозков, руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services.

«Партнёрство открывает большие возможности, и мы будем совместно развивать работу по повышению защищенности и киберустойчивости российских компаний против актуальных киберугроз. Оно усиливает портфель ICL Services, и наши продукты и сервисы становятся доступнее партнёрам и заказчикам», — отметил Максим Листраткин, директор по работе с партнерами компании F6.

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