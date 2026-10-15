CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Минэкономразвития России и RWB запустили сеть региональных центров для предпринимателей

Компания RWB и Минэкономразвития России объявили о запуске сети региональных центров поддержки предпринимателей. Центры станут частью цифровой платформы RWB Среда и объединят очную поддержку предпринимателей с сервисами и экспертизой экосистемы RWB. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В региональных центрах можно будет получить консультации по вопросам запуска и развития бизнеса, работы с инструментами Wildberries, аналитики, продвижения и логистики. Специалисты также помогут предпринимателям разобраться в доступных мерах государственной поддержки и возможностях участия в программах развития бизнеса.

Сейчас региональные центры работают в восьми городах: Казань, Иваново, Уфа, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Одним из направлений работы центров станет помощь в адаптации к требованиям законодательства о платформенной экономике. Предприниматели смогут получить информацию об изменениях правил работы цифровых платформ и порядке взаимодействия с ними.

«С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает правила взаимодействия участников этого рынка. При этом на протяжении всего 2026 г. вопросы взаимодействия малого и среднего бизнеса с цифровыми платформами регулярно находились в поле зрения Минэкономразвития России. Мы проводили рабочие заседания с участием представителей бизнеса и цифровых платформ, профессиональных ассоциаций, обсуждая актуальные вопросы. Создание консультационных центров для предпринимателей — еще один логичный шаг на этом пути. Консультационные центры станут практическим инструментом взаимодействия государства, крупной цифровой платформы и малого бизнеса и помогут предпринимателям оперативно получать информацию и решать бизнес-задачи», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Центры будут работать с действующими и начинающими продавцами Wildberries, владельцами пунктов выдачи заказов, производителями, партнерами WB Travel и другими предпринимателями.

«Мы видим, что предпринимателям важно не только иметь доступ к цифровым инструментам, но и понимать, как использовать их для решения конкретных бизнес-задач. В региональных центрах можно будет лично обратиться к специалисту, получить консультацию и сформировать дальнейший план действий. Наша задача — сделать экспертизу и возможности RWB доступными для предпринимателей во всех регионах страны», — отметила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В региональных центрах будут проходить индивидуальные консультации, лекции, практикумы и встречи предпринимательского сообщества. Все консультации и открытые мероприятия будут бесплатными.

Как отмечают в Минэкономразвития России, консультационная поддержка — один из самых востребованных видов помощи предпринимателям в Центрах «Мой бизнес». Она необходима на всех этапах развития бизнеса: от запуска компании до ее развития и масштабирования.

«Центры «Мой бизнес» созданы в 2019 г., сегодня по всей стране действует порядка 400 подразделений. Ежегодно за поддержкой в них обращаются порядка 300 тыс. предпринимателей. При этом мы всегда ориентируемся на актуальные вопросы и запросы бизнеса, развивая инфраструктуру поддержки в соответствии с его потребностями. Создание консультационных центров — еще один пример такого подхода. Мы видим запрос бизнеса на оперативную консультационную поддержку в этой сфере и считаем важным обеспечить предпринимателям возможность получить ее в привычной и доступной инфраструктуре Центров «Мой бизнес»», — сказал исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

Предприниматели также смогут узнать о возможностях участия в «Платформе роста» – комплексной программе поддержки бизнеса, созданной RWB совместно с Агентством стратегических инициатив. Сегодня программа объединяет более 2000 брендов из 58 регионов России, а также предпринимателей из Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Lamoda работает над международным «облаком судного дня»

Активы МТС. Инфографика CNews

Росреестр потратит почти миллиард на обновление ПО для кибербезопасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще