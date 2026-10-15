CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Т-Технологии» расширили офис ИТ-хаба в Иннополисе

Группа «Т-Технологии», в состав которой входит «Т-Банк», расширила пространство ИТ-хаба в Иннополисе, который работает в городе с 2017 г. Хаб объединяет продуктовые и инженерные команды компании и служит площадкой для совместной работы сотрудников из разных городов, проведения профессиональных и образовательных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

ИТ-хабы «Т-Технологий» — это региональная сеть из более чем 25 офисов в России и Беларуси, где работают где работают продуктовые и инженерные команды полного цикла.

В хабе работают команды Data-платформы, Платформы документов и Платформы обслуживания, а также команды «Т-Бизнеса», «Т-Страхования» и «Т-Инвестиций». Среди наиболее представленных ИТ-профилей — специалисты по Java, SRE, Machine Learning, QA и Scala.

Новый офис занимает два крыла, в которых оборудовано 240 рабочих мест. Одно предназначено для ежедневной работы сотрудников Иннополиса, другое — для стратегических сессий, обучения и совместной работы команд, приезжающих из других городов. В хабе есть переговорные комнаты, зум-кабины, flex-зоны и отдельные пространства для тихой работы. Названия переговорных отражают местную специфику и ИТ-культуру. Часть из них названа в честь главных улиц Иннополиса — «Университетская», «Спортивная» и «Центральная». Другие отсылают к миру разработки: «Гараж» напоминает об истории технологических компаний, начинавших с небольших команд, «Желтая утка» — о практике поиска ошибок в коде с помощью объяснения проблемы резиновой уточке, а «Печеньки» — о файлах в браузере.

В центральной части хаба оборудована митап-зона «Кубик Рубика» вместимостью около 70 человек для проведения командных встреч и профессиональных мероприятий. Также в офисе есть библиотека, спортивная комната с мини-гольфом, настольным теннисом и турником. Для отдыха предусмотрены массажные кресла, PlayStation, настольные игры, места для сна и зеленые зоны с живыми растениями. В оформлении пространства участвовали сами сотрудники: одним из первых совместных проектов стал арт-объект из нулей и единиц с надписью «Татарстан супер гуд».

В новом ИТ-хабе также откроется коворкинг для студентов университета «Иннополис». Они смогут работать рядом с командами «Т-Технологий», посещать экскурсии и профессиональные мероприятия. С 2022 г. почти 60% стажеров хаба после завершения стажировки продолжили работу в «Т-Технологиях» в качестве штатных сотрудников.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Университет «Иннополис» — один из ключевых вузов-партнеров компании: сотрудники «Т-Технологий» преподают элективы по Java и SRE и участвуют в совместных образовательных проектах. Компания также развивает сотрудничество с колледжем университета «Иннополис» и лицеем «Иннополис».

Одним из ближайших мероприятий в новом хабе станет открытие студенческого коворкинга. В программе — экскурсия по офису и выступления ведущих ИТ-специалистов компании. В ноябре на площадке также планируется провести математический диктант.

Алексей Исаков, генеральный директор региональной сети ИТ-хабов группы «Т-Технологии»: «Иннополис объединяет технологические компании, профильное образование и талантливых ИТ-специалистов. В следующем году ИТ-хабу «Т-Технологий» в Иннополисе исполнится 10 лет. За это время команда выросла, а прежний офис перестал соответствовать ее масштабу. Новый хаб станет площадкой для развития профессионального сообщества и образовательных проектов. Для нас важно сохранять и укреплять присутствие компании в Татарстане и продолжать участвовать в формировании технологической среды региона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Lamoda работает над международным «облаком судного дня»

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Росреестр потратит почти миллиард на обновление ПО для кибербезопасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще