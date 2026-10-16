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76,3% руководителей считают, что развитие мягких навыков может повысить результаты команды

76,3% руководителей уверены, что их команда смогла бы достичь больших результатов за счет развития мягких навыков, следует из совместного исследования аналитиков hh.ru и школы развития коммуникативных навыков «Софт Скиллз Лаб». При этом 82,3% сотрудников и 57,4% руководителей говорят, что в их компаниях не планируется обучение софт скиллам в 2026 г.

Разрыв между запросом на развитие мягких навыков и реальными планами компаний подтверждают и другие данные опроса. Четверть сотрудников (25,9%) считают, что именно руководителям нужно развивать управленческую компетентность в мягких навыках, а 22,5% признают недостаток собственных софт скиллов.

Опрос также зафиксировал, с какими трудностями сталкиваются команды: 59% руководителей отмечают проблему замалчивания, 41% – недостаток инициативы у сотрудников, 15% – сопротивление нововведениям в компании. Сотрудники, в свою очередь, указывают на непрозрачность решений руководства (53%), непоследовательность в принятии решений (50%) и ощущение несправедливости (37%). Также исследование выявило дисбаланс в доступе к обучению. Так, среди опрошенных руководителей 72,6% уже проходили обучение софт скиллам, тогда как среди линейных сотрудников таких только 49,9%.

«Обучение коммуникации – важный инструмент повышения эффективности команды. Это признают и сами опрошенные: доля скептиков, которые не верят в изменения благодаря повышению навыков коммуникации, составляет всего 10,4% среди руководителей и 16,2% среди сотрудников», – сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

По данным исследования, наиболее востребованы программы: по обучению адаптации к изменениям (34,8%), управлению конфликтами (30,4%), обратной связи (28,9%), постановке задач и делегированию (28,1%), а также программы по личной эффективности и тайм-менеджменту (28,1%).

«Несмотря на запрос, в 2026 г. планов на обучение софт скиллам на уровне компаний практически нет. Возможная причина в том, что рациональность инвестирования в навыки сложно обосновать на уровне топ-менеджмента: оценка текущих навыков сотрудников часто отсутствует или не работает. Более половины компаний (50,8%) не оценивают мягкие навыки вовсе. Из тех, кто оценивает, 26,8% считают действующую систему оценки неэффективной. Это системная проблема: без измерения невозможно управлять развитием» – сказала Александра Клименко, СЕО «Софт Скиллз Лаб»

Портрет участников

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Среди руководителей преобладают мужчины (59%) в возрасте 30–40 лет и старше, чаще всего из сферы ИT / разработки ПО / SaaS (41%). Половина работает в крупных компаниях (более 1000 сотрудников), 53% имеют управленческий опыт свыше пяти лет.

Среди сотрудников больше женщин (54,6%), возрастная структура выборки равномерна с небольшим перевесом группы 30–40 лет (38,9%). Лидирующая отрасль – ИT (27,9%), далее торговля, производство и услуги. 62,8% респондентов – специалисты, 59,2% имеют опыт работы более пяти лет.

Исследование проведено HeadHunter совместно с партнером «Софт Скиллз Лаб». В опросе приняли участие 317 руководителей и 2040 сотрудников из различных отраслей и компаний разного масштаба.

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