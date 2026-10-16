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«Авито Работа» и «Авито Реклама»: студенты рассчитывают получать после выпуска почти 94 тыс. руб. в месяц

Самыми популярными направлениями для поступления в вузы и ссузы в 2026 г. стали информационные технологии и программирование (15%), педагогика и образование (14%), а также инженерия и технические специальности (12%). При этом почти каждый второй студент рассчитывает на зарплату выше 80 000 руб. после выпуска, а средние ожидания составляют около 94 тысяч руб. в месяц. Такие данные получили «Авито Работа» и «Авито Реклама» по итогам исследования среди 10000 жителей России в возрасте от 18 лет, поступавших в вузы и ссузы в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Среди тех, кто поступал в этом году, 48% подавали документы на онлайн-курсы или программы переподготовки в высшие учебные заведения, 22% — в колледжи, техникумы и училища, 17% — на бакалавриат или специалитет, еще 13% — в магистратуру. Пятерку самых популярных направлений замыкают экономика, финансы и бухгалтерский учет, а также дизайн и творческие профессии — по 11% респондентов. На программы маркетинга и рекламы, а также медицины и здравоохранения поступали по 10% опрошенных.

При выборе направления возможность трудоустройства после обучения была очень важна для 38% поступавших, еще 27% опрошенных учитывали этот фактор, но не считали его первостепенным. 36% респондентов отметили личный интерес как один из ключевых факторов выбора направления. Высокий уровень заработной платы в будущем и востребованность профессии на рынке труда назвали важными по 22% респондентов. Еще 21% учитывали возможность работать удаленно или по гибкому графику. Престижность профессии отметили 15%, возможность открыть собственный бизнес и наличие бюджетных мест — по 14%. При этом 14% в большей степени ориентировались на интерес к учебе, а 11% сообщили, что учатся для себя.

Реклама направлений для обучения привлекает внимание поступающих: 79% респондентов, подавших документы в этом году, учитывали ее при выборе будущей профессии. Среди тех, на чей выбор влияет реклама, почти треть (30%) отметили, что видят релевантные предложения о профессиях на площадках электронной коммерции. Также респонденты отмечают поисковые системы (28%), видеоплатформы (27%) и рекомендации друзей, коллег и родственников (25%). Эти данные подтверждают, что учебным заведениям и работодателям важно выстраивать HR-бренд и инвестировать в продвижение актуальных направлений.

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В первые два-три года после окончания обучения респонденты рассчитывают получать в среднем 93 894 руб. в месяц. Зарплату от 80 001 до 110 000 руб. в месяц ожидают 22% опрошенных, от 50 001 до 80 000 руб. в месяц — 18%. Еще 16% ожидают дохода от 50 000 руб. в месяц, 14% — от 110 001 до 130 000 руб. в месяц. На доход от 130 001 до 150 000 руб. в месяц рассчитывают 10%, 12% — выше 150 000 руб. в месяц.

«Рынок образования и рынок труда становятся все более взаимосвязанными: уже на этапе поступления люди оценивают, насколько профессия будет востребована и какие возможности для роста она дает. Данные исследования показывают, что предпочтения при этом имеют свою специфику: среди поступающих мужчины чаще выбирают информационные технологии и программирование (20%) и инженерию с техническими специальностями (18%), женщины — педагогику и образование (18%), а также дизайн с творческими профессиями (15%). В Москве чаще поступали на информационные технологии и программирование (19%), а в Санкт-Петербурге — на маркетинг и рекламу (16%). Работодателям это помогает лучше понимать, какие аудитории и на какие направления ориентируются, и выстраивать коммуникацию с учетом этих ожиданий», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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