«Россети Урал» и «ЦОД Эксперт» договорились о сотрудничестве в области развития инфраструктуры центров обработки данных

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников и управляющий партнер «ЦОД Эксперт» Дмитрий Шаров подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) и повышение доступности услуг электросетевой компании. Об этом CNews сообщил представитель «ЦОД Эксперт».

Стороны будут совместно разрабатывать предварительные технические решения при планировании технологического присоединения ЦОД к сетям в регионах присутствия «Россети Урал» и синхронизировать сроки реализации мероприятий для своевременного ввода таких объектов в эксплуатацию.

«Россети Урал» заинтересованы в развитии инфраструктуры центров обработки данных на территории своего присутствия. Уверен, что совместная работа с «ЦОД Эксперт» позволит создать эффективные механизмы для своевременного и качественного технологического присоединения объектов ЦОД и сократить сроки реализации таких проектов», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

«Соглашение с «Россети Урал» – важный шаг для развития центров обработки данных в регионах. Благодаря совместной проработке технических решений и синхронизации сроков реализации мероприятий мы создаём эффективный механизм для своевременного ввода объектов ЦОД в эксплуатацию. Для отрасли это реальная возможность обеспечить растущий спрос на мощности электроэнергии для обработки и хранения данных», — сказал управляющий партнер «ЦОД Эксперт» Дмитрий Шаров.