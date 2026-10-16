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«Турбо Облако» и МГРИ займутся развитием ИИ-решений для геологоразведки

«Турбо Облако» и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве сроком на три года. «Ростелеком» обеспечит технологическую базу для совместных исследований, разработки, дообучения и внедрения доверенных ИИ-сервисов для геологоразведки и недропользования. Об этом CNews сообщил представитель «Турбо Облака».

В отрасли не хватает узкопрофильных специалистов и экспертов, при этом нагрузка на имеющихся продолжает расти. Важная информация содержится в множестве нормативных актов, а методики, отчеты и замечания госэкспертизы часто появляются с задержкой, из-за чего затягивается подтверждение запасов. «Турбо Облако» и МГРИ будут развивать ИИ-сервисы для проверки отчетов перед экспертизой и оптимизировать документооборот для снижения нагрузки на специалистов.

Одним из направлений сотрудничества станет развитие NedraGPT — ИИ-эксперта по недропользованию, разработанного Центром ИИ МГРИ. Он проверяет отчеты о геологоразведке до подачи в Государственную комиссию по запасам (ГКЗ) и показывает замечания по степени критичности с привязкой к разделам. Ответы опираются на базу из 145 млн проверенных книг, статей, диссертаций и патентов, причем каждый источник можно открыть и проверить. Система работает по девяти направлениям, от геологии и геофизики до законодательства и промышленной безопасности.

Второе направление — адаптация ИИ-ассистента «Селена AI» под нужды отрасли. Он работает на платформе Selena-Semantic 1.53, на которую получено свидетельство Роспатента. Сейчас ассистент собирает письма и приказы по шаблонам предприятия, извлекает данные из сканов и таблиц и следит за сроками по лицензиям. Его будут дорабатывать вместе с NedraGPT: по реестру замечаний система сможет готовить исправленные разделы отчета и протокол корректировок, составлять проект ответа с учетом правок от экспертизы, вести календарь лицензионных обязательств и собирать для руководителя сводку о готовности к ГКЗ. Эти сценарии партнеры отработают в пилотных проектах с недропользователями. Решения можно будет использовать по модели SaaS.

Владимир Волков, генеральный директор «Турбо Облака», сказал: «ИИ в недропользовании хорошо показывает, как работает сочетание отраслевой экспертизы и вычислительной инфраструктуры. Вместе с МГРИ мы создаем проект, где решения проходят полный цикл разработки от исследования до внедрения на предприятиях, и хотим сделать ИИ-сервисы для геологоразведки доступными для бизнеса, а еще помочь подготовить специалистов, которые умеют с ними работать».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Партнерство с «Турбо Облако» обеспечит разработкам Центра ИИ МГРИ вычислительную базу и путь к предприятиям. Университет будет отвечать за отраслевую экспертизу, исследования и разработку решений, а «Турбо Облако» предоставит вычислительную инфраструктуру, включая мощности для ускорения ИИ (GPU), и доступ к языковым моделям для обработки больших данных и дообучения нейросетей. Предприятия недропользования смогут использовать решения как сервис или разворачивать их в собственном контуре с ролями доступа, журналом действий и в четком соответствии с законодательством (в частности, с 152-ФЗ).

Юрий Панов, ректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ), отметил: «Для геологоразведки важно, чтобы ИИ опирался на проверенные источники и помогал специалисту, а решение оставалось за ним. Партнерство с „Турбо Облаком“ дает нам возможность дообучать и тестировать разработки Центра ИИ на современной инфраструктуре и быстрее доводить их до предприятий, а студентам — получать практику на реальных проектах».

Также партнеры договорились совместно участвовать в конкурсах научных фондов и публиковать результаты исследований. А кроме того — готовить профессиональные кадры: эксперты «Турбо Облака» и МГРИ возглавят университетские проекты, а студенты ИТ-специальностей смогут пройти стажировки на базе инфраструктуры партнеров.

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