«Группа Астра» совместно с ИРНИТУ открыла ИТ-лабораторию

«Группа Астра» совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом открыла ИТ-лабораторию. Проект расширяет сотрудничество вуза и Группы и нацелен на массовое практическое обучение студентов и преподавателей работе с российскими программными продуктами. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Новая специализированная лаборатория «Группы Астра» начала свою работу в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Проект реализован при поддержке Института информационных технологий и анализа данных (ИИТиАД) и компании ISP-систем с целью подготовки специалистов в области разработки, тестирования и внедрения современных информационных и цифровых решений.

ИРНИТУ интегрирует продукты и технологии «Группы Астра» в образовательный процесс. Так, на каждой из 21 рабочей станции лаборатории будут последовательно развернуты ОС Astra Linux, клиентские части службы каталога ALDPro и корпоративного почтового сервера RuPost. У студентов и преподавателей появится возможность создать свою тестовую виртуальную инфраструктуру при помощи менеджера виртуальных машин, встроенного в операционную систему (серверная часть продуктов «Астра-лаборатории» разворачивается в виртуальной среде VMmanager).

За год предполагается обучать около 120 студентов направлений ЭВМб (информатика и вычислительная техника) и ИБ (информационная безопасность) работе с базами данных, российской ОС. Ребята также освоят прикладные информационные технологии, аудит информационной безопасности и направление ИТ в целом. Занятия проведут высококвалифицированные преподаватели Центра программной инженерии и Центра компетенций по кибербезопасности, специалисты лаборатории сетевых систем и ИТ-инфраструктуры. Они включат такие дисциплины, как «Прикладные аспекты администрирования операционных систем семейства Linux», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Программирование», «Базы данных» и другие. Тесное сотрудничество ИРНИТУ с разработчиком ОС Astra Linux позволит повысить качество ИБ-подготовки, что поможет успешно обеспечивать информационную защиту предприятий региона и повлияет на укрепление цифрового суверенитета страны в целом.

Сотрудничество ИРНИТУ и «Группы Астра» развивается с 2018 г. В 2023 г. Иркутский политех стал участником проекта «Astra Linux – Академия», это дает ему право бесплатно обучать и сертифицировать студентов по операционной системе Astra Linux. Также университет получил статус авторизованного учебного центра «Группы Астра», и теперь в нем можно проводить коммерческие курсы по использованию и администрированию ОС. Для преподавателей вуза предусмотрен ряд бесплатных курсов по работе с продуктами «Группы Астра». По окончании курса и при успешной сдаче экзамена слушатель получит сертификат системного администратора или сетевого администратора, подтверждающий навыки работы с операционной системой Astra Linux для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной работы с данными любой степени конфиденциальности.

«Мы убеждены, что сотрудничество с ИРНИТУ — вузом, обеспечивающим технологическое лидерство региона, будет способствовать формированию нового поколения специалистов, способных эффективно решать самые сложные задачи современной ИТ-индустрии. Партнерство открывает широкие перспективы для обмена знаниями и опытом, создания совместных исследовательских проектов и интеграции практических навыков работы с отечественным программным обеспечением в образовательный процесс. Это ускорит внедрение инноваций и развитие цифровой экономики», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«ИРНИТУ последовательно выстраивает партнерство с ведущими российскими ИТ-разработчиками, и открытие лаборатории "Группы Астра" — закономерный шаг в этой работе. Для университета это не формальное событие, а продолжение многолетнего сотрудничества. За годы партнёрства 307 наших студентов и 36 коммерческих слушателей сдали сертификационные экзамены по администрированию Astra Linux. Новая лаборатория позволит готовить специалистов по операционным системам, сетям и телекоммуникациям, информационной безопасности и искусственному интеллекту на реальных российских ИТ-решениях. Уверен, что совместная работа с "Группой Астра" даст нашим выпускникам конкурентное преимущество на рынке труда, а компании — подготовленные кадры, в которых сегодня нуждается экономика нашей страны», — сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.