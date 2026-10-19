NEURO примет участие со стендом на CNews Forum 2026

12 ноября в Москве на CNews Forum 2026 команда NEURO представит интерактивную станцию EyeArt + EyeGames. Участники форума смогут попробовать рисование и игры, в которых способом управления становится взгляд.

Станция объединяет экран, компьютер и датчик отслеживания взгляда. В EyeArt посетитель создаёт рисунок движением глаз, а в EyeGames использует взгляд для взаимодействия с игрой. Команда NEURO поможет освоить управление на площадке.

Формат позволяет познакомиться с необычным интерфейсом через собственный опыт: увидеть, как движения глаз превращаются в действия на экране. Посетить станцию можно будет в выставочной зоне форума.

NEURO создаёт интерактивные игровые зоны и digital-механики для мероприятий, выставок и бренд-проектов. Команда работает как с готовыми решениями, так и с разработкой игровых сценариев под задачу события.