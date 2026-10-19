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Открыт прием заявок на ежегодный кейс-чемпионат Intelligence Cup

«Газпром нефть» объявила о старте ежегодного кейс-чемпионата Intelligence Cup, принять участие в котором могут студенты 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов. Победители получат грантовую поддержку и фирменный мерч.

Как устроен чемпионат

В Intelligence Cup соревнуются команды, в которые могут входить от 2 до 4 человек. Студентам предстоит решить три реальные бизнес-задачи компании, продемонстрировав креативность и инновационность своих наработок. При этом в процессе они смогут консультироваться с опытными экспертами, проводить «полевые исследования» и получать обратную связь по проектам.

По словам руководителя центра коммуникаций с персоналом и бренда работодателя топливно-логистического бизнеса «Газпром нефти» Халила Везирова, такие проекты формируют культуру инноваций и сотрудничества среди молодежи. Для компании это возможность познакомить будущих специалистов со своей деятельностью и выстроить отношения с ними еще до начала карьеры, считает он. «В этом году мы впервые добавили кейс по бренду работодателя – нам важно услышать мнение самих студентов, понять их профессиональные цели, способ мышления и поработать с предложениями по развитию направления», – добавил он.

Три задачи для участников

Одна из бизнес-задач, предложенных участникам, связана с применением искусственного интеллекта для развития цифровых сервисов для клиентов. Им нужно спроектировать ИИ-агента, способного анализировать обращения пользователей в техподдержку, выявлять повторяющиеся запросы и автоматически направлять значимую информацию продуктовым командам. При этом важно не только разработать концепцию такого решения, но и предложить сценарий, с помощью которого его удастся встроить в действующие процессы, оценить потенциальный эффект.

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Второй кейс посвящен аналитике клиентских данных в сфере топливного ретейла. Участникам предстоит изучить, как ведут себя автомобилисты, и оценить, насколько разные группы клиентов чувствительны к изменениям условий. Опираясь на данные, команды предложат собственные модели сегментации клиентов, а также разработают персональные предложения и коммуникационные сценарии для каждой группы.

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Третье задание нацелено на укрепление бренда работодателя. Команды попробуют переосмыслить программу взаимодействия с амбассадорами, в роли которых выступают студенты и сотрудники компании. В рамках задания они продумают, как развивать такие сообщества, чем вовлекать и мотивировать их участников, а также предложат инициативы по привлечению новых специалистов – в офисы, на производственные площадки и автозаправочные станции.

Регистрация на Intelligence Cup продлится до 29 октября на сайте cup-gpn.ru, очный финал состоится 26 ноября в Санкт-Петербурге.

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