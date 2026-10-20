Код спасения: интеграция с «Честным Знаком»

ИТ-интегратор «Комплексная автоматизация» завершил проект по переходу ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (МОССМП) на новую платформу учета медикаментов. Внедрение решения «1С:Медицина. Больничная аптека» позволило полностью автоматизировать жизненный цикл лекарственных средств в одной из крупнейших экстренных служб России и обеспечить полную прослеживаемость препаратов в рамках национальной системы маркировки «Честный знак». Об этом CNews сообщили представители «Комплексной автоматизации».

ГБУЗ МО «МОССМП» обеспечивает медицинское обслуживание более 8,5 млн жителей региона. В структуру учреждения входят 11 региональных объединений, 54 подстанции и 92 поста скорой помощи. Общая численность штата составляет около 10 тыс. человек, включая свыше 7 тыс. медицинских работников и порядка 3 тыс. водителей и диспетчеров.

Ранее учет в организации велся в модуле РАС «Аптека - склад отделения» на базе ГАИС «Асклепиус». Решение о переходе на другую платформу было продиктовано недостаточной адаптацией предыдущего ПО к требованиям работы с маркированными лекарственными препаратами и прямой интеграцией с системой «Честный ЗНАК», а также высокими трудозатратами при реализации доработок со стороны заказчика. Дополнительными аргументами в пользу выбора продукта от фирмы «1С» стали прозрачность ведения учёта, гибкое разграничение прав доступа и поддержка подключаемого оборудования (включая терминалы сбора данных для сканирования кодов Data Matrix).

Проект реализовывался в условиях жестких временных рамок. Полный цикл внедрения, включая перенос данных и необходимые доработки, занял всего три месяца. За это время специалисты перенесли в новую базу более 1 тыс. позиций номенклатуры и свыше 10 тыс. остатков препаратов на центральном складе и складах всех подстанций.

«Самым сложным этапом стал выверенный миграционный срез без остановки операционной деятельности службы. Нам нужно было перенести данные по более чем тысяче наименований так, чтобы утром следующего дня фельдшер на любой из 54 подстанций получил именно те препараты, которые заказал, чтобы исключить дефицит или затоваривание локальных постов, мы разработали жесткие лимиты на формирование заявок. Система теперь сама блокирует необоснованные заказы, что напрямую влияет на экономику предприятия. Кроме того, мы настроили автоматическую проверку статуса кода маркировки при приемке товара, что исключает попадание в оборот некорректно промаркированных серий. Заказчик высоко оценил результаты внедрения, особенно отметив сокращение времени на инвентаризацию и списание», - сказал руководитель проекта Александр Ушаков.

Кроме этого, в рамках проекта были выполнены начальная настройка системы, кастомизация пользовательских интерфейсов и ролей доступа. Ключевым нововведением стала разработка программных ограничений на объемы заказов лекарственных средств с подстанций на центральный склад. Это решение позволило оптимизировать использование запасов непосредственно в бригадах СМП и существенно сократить долю просроченных препаратов. Также была проведена масштабная работа по подготовке пользовательских инструкций и очному обучению персонала подразделений-учетчиков корректной работе с обязательной маркировкой лекарств.

«Для службы, где счет идет на секунды, точность и скорость логистических процессов критически важны. Старая система не справлялась с требованиями обязательной маркировки лекарств и бесшовного обмена данными с государственной системой «Честный ЗНАК», требуя ручного ввода данных, что создавало риски ошибок при комплектации укладок бригад и грозило штрафными санкциями. Мы предложили архитектуру на базе «1С», которая не только закрывает все требования законодательства, но и дает руководству прозрачный инструмент контроля за движением дорогостоящих медикаментов. Проект был выполнен в рекордные сроки благодаря глубокой экспертизе нашей команды именно в медицинском контуре, - сказал директор ИТ-компнии Владимир Бубнов.

По итогам первых месяцев промышленной эксплуатации зафиксированы измеряемые результаты: снижение объема просроченных лекарственных средств и сокращение логистических затрат на доставку медикаментов между центральным складом и удаленными подстанциями. Стоит отметить, что внедренная система эксплуатируется подразделениями центрального склада и всеми подстанциями МОССМП, отвечающими за учет лекарственных препаратов и медицинских изделий.