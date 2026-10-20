«МегаФон» назначил директора по работе с клиентами среднего и малого бизнеса

Должность директора по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «МегаФона» занял Максим Глазов. К своим обязанностям он приступил 19 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Максим Глазов будет отвечать за развитие направления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. В числе его ключевых задач — развитие цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами, внедрение новых инструментов привлечения и удержания, повышение эффективности бизнес-процессов и формирование комплексных предложений с учетом потребностей предпринимателей.

Максим Глазов — эксперт с более чем 13-летним опытом управления бизнесом, развития цифровых продуктов и трансформации клиентского обслуживания. Окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «Национальная экономика». В 2026 г. получил степень EMBA Московской школы управления «Сколково».

До прихода в «МегаФон» работал в Райффайзенбанке, где занимал должность управляющего директора. Под его руководством была создана цифровая модель обслуживания бизнеса без отделений, позволившую снизить стоимость привлечения и сопровождения клиентов. Максим также руководил развитием мобильного банка и экосистемы цифровых сервисов для бизнеса, включая онлайн-бухгалтерию. В результате цифровой трансформации удалось автоматизировать 70% внутренних процессов, снизить стоимость обслуживания клиентов и существенно увеличить долю использования мобильного приложения среди клиентов малого и среднего бизнеса.