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«МегаФон» назначил директора по работе с клиентами среднего и малого бизнеса

Должность директора по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «МегаФона» занял Максим Глазов. К своим обязанностям он приступил 19 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Максим Глазов будет отвечать за развитие направления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. В числе его ключевых задач — развитие цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами, внедрение новых инструментов привлечения и удержания, повышение эффективности бизнес-процессов и формирование комплексных предложений с учетом потребностей предпринимателей.

Максим Глазов — эксперт с более чем 13-летним опытом управления бизнесом, развития цифровых продуктов и трансформации клиентского обслуживания. Окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «Национальная экономика». В 2026 г. получил степень EMBA Московской школы управления «Сколково».

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МегаФон

До прихода в «МегаФон» работал в Райффайзенбанке, где занимал должность управляющего директора. Под его руководством была создана цифровая модель обслуживания бизнеса без отделений, позволившую снизить стоимость привлечения и сопровождения клиентов. Максим также руководил развитием мобильного банка и экосистемы цифровых сервисов для бизнеса, включая онлайн-бухгалтерию. В результате цифровой трансформации удалось автоматизировать 70% внутренних процессов, снизить стоимость обслуживания клиентов и существенно увеличить долю использования мобильного приложения среди клиентов малого и среднего бизнеса.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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