«Сибур» обновил бренд работодателя для ИТ-специалистов

«Сибур» обновил бренд работодателя ИТ-кластера «Сибур Цифровой». Новый бренд стал ближе к материнскому — и по смыслу, и визуально. В его центре — производство: компания открыто говорит о нем как о главном преимуществе для ИТ-специалистов. Бренд-платформу, айдентику и коммуникационную стратегию разработала студия ONY. Об этом CNews сообщили представители «Сибура».

Цифровая трансформация — один из главных инструментов развития «Сибура». С 2018 г. цифровые проекты принесли компании более 63 млрд руб. накопленного экономического эффекта. Такие продукты встроены во все ключевые процессы, в том числе производство, ремонты, логистику, продажи, закупки, финансы. Большую часть из них создает, внедряет и поддерживает «Сибур Цифровой» — команда из более чем 1,5 тыс. специалистов.

Сейчас «Сибур Цифровой» развивает продуктово-сервисную модель, чтобы усилить роль ИТ как стратегического партнера для бизнеса, который решает задачи производства с помощью современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Для этого нужны люди, которые выходят за рамки своей функции, понимают задачи бизнеса и хотят видеть результат своей работы. Поэтому новый бренд делает ставку на производство: именно там ИТ-специалист получает задачи нужного масштаба и сложности.

Новое позиционирование: «Сибур Цифровой» — среда инженерного роста для тех, кто решает сложные задачи с реальным влиянием на производство. Рост здесь — это опыт и результат, который можно увидеть. Сотрудник отвечает за решение целиком, от идеи до внедрения, и может предлагать собственные подходы. Команда не спешит с выводами: сначала доходит до сути проблемы. А рядом — сильные коллеги из разных областей, у которых есть чему научиться.

Характер бренда — ясный и собранный. Он видит всю систему и думает о том, как каждое решение отзовется в ней через годы. От «Сибура» кластер унаследовал надежность и устойчивую основу для развития. Вместе с масштабом задач это и наполняет смыслом общий для группы слоган бренда работодателя — «Цели, достойные тебя». Визуальный язык тоже сблизился с основным брендом: логотип «Сибура» с дескриптором «цифровой» и фирменная бирюзово-зеленая палитра. Графика построена на принципе цепной реакции: одно точное инженерное решение запускает изменения во всем производстве.

«Сильным специалистам сегодня мало выполнять свою часть работы, им важно влиять на результат и видеть, к чему приводит их труд. В промышленности для этого особенно много возможностей, поэтому мы решили открыто говорить о производстве как о главном преимуществе. В "Сибуре" код меняет режимы установок, сроки ремонтов и качество продукции, а инженер отвечает за свое решение от идеи до эффекта для бизнеса. Вот почему мы сблизили ИТ-бренд с материнским: у нас одна команда, общие ценности и цели, достойные сильных специалистов», — сказала Ольга Ващенко, руководитель по коммуникациям «Цифрового Сибура».

«Мы искали образ, который покажет главное: работа одного ИТ-специалиста здесь отзывается во всем производстве. Так появилась цепная реакция — одно точное решение запускает движение всей системы. Нам было важно, чтобы графика не украшала бренд, а объясняла, как устроена работа в СИБУРе. А логотип материнской компании и фирменная палитра сразу дают понять: за цифровой командой стоит масштаб всего "Сибура"», — сказала Линда Косичкина, арт-директор ONY.