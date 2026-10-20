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SkyDNS и «КСБ-Софт» объявили о партнерстве в сфере информационной безопасности

SkyDNS, российский разработчик решений превентивной DNS-защиты, объявил о начале сотрудничества с компанией «КСБ-Софт», работающей в сфере информационной безопасности. Партнерство направлено на расширение доступа российских организаций к современным инструментам защиты от киберугроз и повышение устойчивости корпоративной ИТ-инфраструктуры.

В рамках соглашения «КСБ-Софт» будет предлагать своим заказчикам решение SkyDNS, которое позволяет выявлять и блокировать опасную активность на уровне DNS ещё до установления соединения с вредоносным ресурсом. Сервис обеспечивает защиту от фишинга, вредоносного ПО, ботнетов и C2-коммуникаций, DNS-туннелирования, DGA-доменов и других угроз, включая атаки с использованием ранее неизвестных доменов.

Особое внимание компании уделят проектам, в которых требуется усилить существующую систему информационной безопасности без масштабной модернизации инфраструктуры. Использование DNS-защиты в дополнение к традиционным средствам ИБ позволяет контролировать обращения к потенциально опасным ресурсам, снижать риски заражения и утечек данных, а также выявлять скрытые коммуникации с инфраструктурой злоумышленников.

«Сотрудничество с КСБ-Софт открывает дополнительные возможности для продвижения превентивной DNS-защиты на российском рынке. Совместная работа позволит большему числу организаций использовать защиту DNS как первый рубеж эшелонированной защиты корпоративной инфраструктуры», — отметил Александр Лебедев, директор по работе с партнерами SkyDNS.

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома
SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома Сеть как дом

«Партнерство со SkyDNS позволило нам расширить портфель решений в области информационной безопасности и предложить заказчикам дополнительный рубеж защиты от современных киберугроз. Сегодня особенно важно не только оперативно реагировать на инциденты, но и предотвращать их на ранних этапах. Решение SkyDNS позволяет выявлять и блокировать опасную активность на самых ранних этапах, снижая риски заражения, утечек данных и взаимодействия с инфраструктурой злоумышленников. Это особенно актуально для организаций с критически важной инфраструктурой, где непрерывность бизнес-процессов и надежность защиты имеют первостепенное значение», — отметил Сергей Быков, заместитель коммерческого отдела компании «КСБ-Софт».

Партнерство также предусматривает развитие совместных образовательных и экспертных инициатив. Компании планируют проводить мероприятия, вебинары и обучающие сессии, посвященные актуальным киберугрозам, практическим сценариям атак и возможностям их предотвращения на уровне DNS.

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