«Авито Работа»: дизайнер возглавил топ профессий по спросу у молодежи — количество резюме выросло более чем вдвое

Дизайнер стал самой популярной профессией у молодежи: в III квартале 2026 г. число новых резюме от соискателей 18–24 лет в этой сфере выросло более чем в два раза (+112%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средние зарплатные ожидания молодых соискателей составили 50 659 руб. в месяц (+1% за год). Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам анализа данных платформы за III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте по популярности у молодых соискателей — сборщики мебели: почти двукратный рост (+97%) год к году. Их средние зарплатные ожидания выросли на 14% и достигли 68 593 руб. в месяц. Третью строчку заняли работники кухни: число резюме молодых кандидатов увеличилось на 85%, средние ожидания составили 50 000 руб. в месяц — на уровне III квартала 2025 г.

Профессии с наибольшим ростом популярности у молодежи 18–24 лет, третий квартал 2025/2026

«Наше совместное с «Росмолодежь.Профи» исследование показывает, что при выборе профессии молодые специалисты прежде всего ориентируются на личные интересы: этот фактор отметили 60% работающей молодежи. При этом для 44% важна востребованность специалистов на рынке труда. Поэтому работодателям важно не только предлагать интересные задачи, но и показывать, какие перспективы открывает работа в компании: например, возможности профессионального роста, освоения новых навыков, участия в сложных проектах и развития внутри команды. Понимание того, как можно реализовать свои интересы и двигаться вперед в профессии, помогает молодым специалистам осознанно выбирать место работы», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».