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Как оформить сотрудника за 30 минут: «Контур» сократил время трудоустройства втрое

Дистанционный прием на работу в компании появился еще в 2022 г. Кандидаты получили возможность подписывать документы без посещения офиса. Однако оформление по-прежнему занимало около полутора часов. При этом новичку не всегда было понятно, что происходит после отправки документов и сколько времени осталось до завершения процедуры. Для решения этих задач в КЭДО от «Диадока» разработали новый модуль, объединивший основные этапы трудоустройства: от загрузки документов и ознакомления с локальными нормативными актами до подписания трудового договора. Теперь при оформлении кандидат получает подсказки на каждом этапе, все функции доступны со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сегодня 97% новых сотрудников «Контура» оформляются дистанционно. У кадровой службы сократился объем переписки с кандидатами, часть операций больше не требует ручного выполнения. Опыт использования модуля в Контур помогает совершенствовать кадровый ЭДО от «Диадока» с учетом задач других компаний.

Татьяна Малькова, руководитель центра кадрового администрирования «СКБ Контур»: «Для нас было важно ускорить оформление сотрудников и сократить нагрузку на кадровую службу. Пять специалистов могут принять до 25 человек в день. При таком объеме новый модуль КЭДО от «Диадока» позволяет экономить до 25 рабочих часов ежедневно. Мы сами используем модуль и можем оценивать его возможности в повседневной работе, поэтому сразу понятно, какие операции уже удалось упростить, а что еще требует доработки».

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