CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Подработка»: в Москве и Московской области курьеры стали самыми высокооплачиваемыми исполнителями

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за январь–сентябрь 2026 г. и выяснили, какие варианты подработки в Москве и Московской области предлагают наиболее высокое вознаграждение за смену и в каких сферах вырос спрос на исполнителей. И в Москве, и в Московской области на самые высокие вознаграждения могли претендовать курьеры — им предлагали более 6 тыс. руб. за смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для сравнения, в Москве средние предлагаемые вознаграждение за смену за январь–сентябрь 2026 г. составили 5,03 тыс. руб., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 г. В Московской области исполнителям предлагали в среднем 5,68 тыс. руб. за смену.

Курьерам в Москве в январе–сентябре 2026 г. предлагали в среднем 7 тыс. руб. — это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте — разнорабочие со средним вознаграждением 6 тыс. руб. за смену, что на 45% выше прошлогоднего показателя. Замыкают тройку сортировщики: им предлагали в среднем 5,9 тыс. руб. за смену (+69% за год).

При этом спрос на исполнителей в Москве больше всего вырос в доставке и грузоперевозках: количество предложений о подработке увеличилось в два раза (+103%) за год. В общественном питании число предложений о подработке выросло на 93% за год, а в складской логистике — на 31%.

В Московской области, как и в столице, самыми высокооплачиваемыми исполнителями оказались курьеры. За январь–сентябрь 2026 года им предлагали в среднем 6,16 тыс. руб. — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались кладовщики, которые могли рассчитывать в среднем на 5 800 рублей за смену, что на 15% выше, чем годом ранее. Разнорабочим предлагали в среднем 5,5 тыс. руб. за смену — на 9% больше, чем годом ранее.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В Московской области наиболее заметно вырос спрос на исполнителей в общественном питании: количество предложений о подработке увеличилось на 95% год к году. В ритейле число предложений о подработке за год выросло на 65%, а в складской логистике — на 53%.

Важно отметить, что средние предлагаемые вознаграждения здесь рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену исполнители могут и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

«Подработка остается востребованным форматом занятости как в столице, так и в Московской области. За год спрос на исполнителей в Москве вырос на 44%, а в Московской области — на 22%. Привлекать самозанятых исполнителей под конкретные задачи могут и крупные компании, и малый и средний бизнес: такой формат позволяет учитывать колебания нагрузки и находить помощь в периоды повышенного спроса. Для самих исполнителей это возможность получать дополнительный доход, самостоятельно выбирать задания и планировать занятость», — сказал Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще